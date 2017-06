Passningen till Laurén – inför proffsdebuten: ”Har ingen chans”

19.30: Showmatch: Hadi Srour vs. Mohammed Asghar

20.00: Valgerur Gudsteindottir vs. Marianna Gulyas

20.30: Joanna Ekedahl vs. Nikolett Papp

21.15: Kevin Melhus vs. Tobias Alexandersson

22.00: Simen Nysæter vs. Miklós Kovács

23.00: Cecilia Brækhus vs. Erica Farias

✓ Tiderna är preliminära.