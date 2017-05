”Sitter längre tid i möten än i bilen på tävlingshelger”

BARCELONA. En bra tävlingshelg sitter Marcus Ericsson sex timmar i sin F1:a.

Ändå är hans schema fullt – från morgon till kväll.

– Under en tävlingshelg sitter jag längre tid i möten än vad jag sitter i bilen, säger han.

Under helgen i Spanien tog Sportbladet rygg på den svenske F1-föraren. Under en GP-helg är varje minut noga inplanerad, men eftersom han bara sitter i bilen under tre träningspass, ett kval och ett race under fyra hela tävlingsdagar ville vi se vad han egentligen sysslar med.

– Innan jag kom till F1 hade jag ingen aning om att en tävlingshelg skulle vara så hektisk. Med så mycket media, sponsorer och möten, erkänner Marcus Ericsson .

Det är så många möten att han inte ens hinner träna sin fysik.

– Jag är väl 90 procent assistent under en tävlingshelg, säger Ericssons personlige tränare Alex Elgh.

– När jag kom till F1 så ville jag göra så mycket och hinna träna inför tävlingen, men det är bara att acceptera att det kommer i andra hand. Det enda jag kan vara säker på är att ingenting blir som vi hade trott inför helgen.

Elgh och Ericsson reser tillsammans 250 dagar om året och när de är i Sverige tränar de två pass om dagen.

Lite bilkörning

– Egentligen är det märkligt att racet är en så liten del av livet som F1-förare, men ändå gör man allt just för det, säger Elgh.

– Jag tror inte att det finns någon annan sport där man tränar så lite på det man ut­övar. Han gör så mycket andra saker än kör bil, den biten är oerhört begränsat.

Alex Elgh är vid Ericsons sida hela tiden. Foto: Peter Wixtröm

För Ericssons del börjar tävlingshelgen alltid med en promenad runt banan, där­efter ligger allt fokus på körning, analyser, strategier och sponsorer.

– Vi har möten som varar mellan 30 och 90 minuter före och efter varje pass, sedan äter vi middag till­sammans med teamet och diskuterar ännu mer. Dess­utom ska vi prata med media och med olika sponsorer, förklarar racerföraren.

– Jag har förstått att andra idrottsmän gärna isolerar sig och går in i en bubbla innan de ska prestera, men så fungerar det inte här.

I stället ska han underhålla sponsorer bara någon timme innan han ska prestera på banan.

”Vissa är förvånade”

– En timme före kvalet har vi ofta ett möte med teamets gäster där vi pratar och svarar på frågor. Inför racet ligger det kanske två timmar innan start. Vissa gäster blir förvånade över att man kan stå där och skämta strax före start, men det måste man lära sig. Först när jag sätter mig i bilen kopplar jag på racehuvudet, berättar Marcus Ericsson.

Då är det full fokus i runt 90 minuter. Sedan är det dags för nya möten.

Svenskens schema under Spanien Grand prix

Torsdag 11 maj

Förmiddag: Trackwalk. Marcus går banan tillsammans med ingenjörer och tränare för att skaffa sig en bild av spårval och förändringar. Möten med marknadsavdelningen.

13.00: Sociala medier åt Sauber.

14.00: Intervjuer, tv och tidningar.

15.00: FIA:s officiella presskonferens. Först tv-intervjuer, därefter svarar han, Lewis Hamilton och Max Verstappen på frågor för skrivande media.

16.00: Foto och autografer med

fansen i depåområdet.

16.30: Strategi möte med teamet.

18.00: Visa upp sig, ta bilder och skriva autografer vid gokartutställning på banan.

18.30: Middag med teamet.

Fredag 12 maj

09.00: Möte med teamet. Förarna och ingenjörerna går igenom programmet för träningen, nyheter och diskuterar inställningar.

10.00–11.30: Första fria träningen. Trots en ny bakvinge, nyheter till golvet och till framvingen så ligger Sauber långt ner i fältet. Varvtiderna från den första träningen är ingen bra måttstock, men de ger en bild av situationen.

11.40: Möte med teamet. Träningen diskuteras, data jämförs och man går igenom.

13.10: Möte med teamet. Den andra träningen förbereds.

13.45: Foto för Sportbladet – promenad till garaget och förberedelser.

14.00–15.30: Den andra fria träningen. Återigen genomför teamen sitt program, testar olika inställningar för kval och race. Ser hur däcken fungerar på bilen och vilka förändringar som behöver göras.

15.30-16.30: Möte med teamet. Vad hände under den andra träningen? Nya analyser.

16.45–16.55: Tv-intervjuer.

18.45: Alla förare tar foto tillsammans med de volontärer som arbetar under tävlingen i Spanien.

19.00: Möte med teamet. Dagens träningar analyseras igen. Vilka förändringar ska göras under natten?

Lördag 13 maj

10.00: Möte med teamet. Vad har vi förändrat på bilen och vad vill vi ha ut efter den tredje träningen? Sista chansen att förbereda bilen för kval och race.

11.00–12.00: Tredje fria träningen.

12.15: Nytt möte med ingenjörerna.

Taktiksnack inför kvalet.

13.15: Möte med teamets gäster.

13.45: Uppvärmning inför kvalet.

– Den uppvärmningen skiljer sig lite från de andra. Här behöver han vara på topp när han kliver in i bilen för han ska prestera direkt, under träningarna så har han ett par varv på sig att bli varm. Det har han inte inför kvalet, säger tränare Elgh.

14.00: Kval. Under Q1 har förarna 18 minuter på sig att sätta ett så snabbt varv att han är bland de 16 bästa och går vidare till Q2. Marcus var fem tusen­delar från att ta sig till kvalomgång 2.

14.20: Tv-intervjuer.

15.00: Möte med teamet.

16.45: Tv-intervjuer därefter möte med skrivande press, först de svenska journalisterna på plats och därefter ett liknande möte på engelska. Möten med sponsorer och gäster. Eventuellt ytterligare ett möte med teamet för att diskutera strategin.

Söndag 14 maj

10.00: Möte med teamet inför racet. Snabb träff med teamets gäster.

12.20: Förarparaden. Förarna åker runt banan och vinkar till publiken.

12.50: Startuppställningen inför loppet presenteras.

13.30: Förarna värmer bilarna på banan.

13.46: Nationalsången spelas och förarna är på gridden.

13.55: Formationsvarv.

14.00: Starten av Spaniens GP.

15.30: Marcus Ericsson går i mål som elva, en placering från poäng.

16.00: Tv-intervjuer.

17.30: Möte med skrivande media.

