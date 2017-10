Jonas Dahlquist lämnar C More

Jonas Dahlquist lämnar C More och TV4.

I stället är tv-profilen klar för Discovery Networks Sweden.

”Det ska bli helt fantastiskt med OS, ett riktigt drömuppdrag”, skriver Dahlquist på Twitter.

Den här säsongen är Jonas Dahlquist tjänstledig från sitt uppdrag på C More /TV4 för ett sabbatsår i Burma .

Och nu blir det ingen återkomst till kanalen.

I stället är Dahlquist klar för Discovery Networks Sweden där tv-reportern inleder sitt uppdrag med OS i Pyeongchang.

”Hela 15 1/2 år blev det på Canal+ och C More, men allt har en ände. Jag återvänder inte till C More/TV4 efter min tjänstledighet, jag har istället skrivit kontrakt med Discovery/Eurosport. Det ska bli helt fantastiskt med OS, ett riktigt drömuppdrag!” , skriver Dahlquist på Twitter .

”Behövde fundera i en sekund”

Dahlquist är mest känd som ”Mr Allsvenskan” från tiden hos C More.

Och från och med säsongen 2020 flyttar allsvenskan i fotboll in hos Eurosport och Kanal 5 där Dahlquist kommer att få en roll.

”Den kommande tiden ser också spännande ut. Discovery och Eurosport tar stora kliv framåt och känns som stället jag vill vara på. Jag är overkligt laddad för detta! Det har varit på gång ett ganska långt tag, jag har många gamla kolleger och vänner som redan jobbar på Discovery och Eurosport. När jag fick det konkreta erbjudandet för någon vecka sen behövde jag fundera i ungefär en sekund” , skriver Dahlquist.