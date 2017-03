Malmö vann efter galen vändning

Malmö var uträknat efter 0–3 inför den sista perioden mot Växjö.

Men efter en galen upphämtning och ett nytt förlängningsdrama har Redhawks 3–1 i kvartsfinalserien.

– Det är en jävla moral vi har, säger Andreas Thuresson.

Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Malmö Redhawks hade 2-1 i matcher inför den fjärde kvartsfinalen. Men Växjö hade inga planer på att ge hemmalaget matchboll.

Robert Rosén gav Växjö ledningen med drygt tre minuter kvar av den första perioden. Mindre än minuten senare ökade Emil Pettersson på till 2-0.

– Vi är alldeles för veka. Aggressiviteten som vi har haft innan har vi inte nu, sa Malmös Jens Olsson till C More i periodpausen.

Växjö var det hetare laget även i den andra perioden. Nio minuter in satte Toumas Kiiskinen 3-0 efter att han blivit framspelad av målskytten Pettersson.

Med en 3-0-ledning inför den sista perioden såg Växjö ut att kvittera kvartsfinalserien.

Men på fyra minuter vände allt.

Videogranskade målet

Fredrik Storm reducerade redan 27 sekunder in i den sista perioden, dryga minuten senare kom 2-3 genom Mathias Tjärnqvist.

När Robin Alvarez satte kvitteringen 3.51 in i perioden exploderade hemmafansen.

Målet tog matchen till ännu en förlängning, den tredje i den här serien. Såväl Christopher Nihlstorp som Joacim Eriksson storspelade och räddade flera jättelägen.

Men till slut fick Eriksson kapitulera när Andreas Thuresson stötte in 4–3. Eriksson var dock rasande efter att målburen flyttats och situationen videogranskades.

I den andra kvartsfinalen fick Malmö ett mål bortdömt i förlängningen och Växjö kunde sedan avgöra.

Men den här gången godkändes målet och Malmö har nu 3–1 i matchserien.

– Det är en jävla moral vi har. Vi lägger oss inte ner och dör utan jobbar oss in i matchen. I sudden skapar vi rätt många chanser och lyckas vinna, säger Thuresson till C More.