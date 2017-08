Ståhl kan bli förste sedan ”Målarn”

Kenth Eldebrink är senaste svensk att ta en svensk kastmedalj Foto: Dan Hansson / SvD / TT / SvD

LONDON. I kväll är Daniel Ståhl favorit till att bli världsmästare i diskus.

Men hur stort är det i svensk friidrottshistoria?

Ja, kanske det största en svensk kastare gjort – sedan en magisk tvåveckors-period 1928.

Att Sverige tar guld på globala friidrottsmästerskap hör inte till vanligheterna. Men visst, Abeba Aregawi gjorde det så sent som 2013 och under några magiska år i början av 00-talet regnade medaljerna in. Senaste på herrsidan att vinna ett globalt mästerskap var firma Christian Olsson och Stefan Holm i Aten 2004.

”Vore fantastiskt”

Men ska man efterlysa kastmedaljer får man backa långt tillbaka. Patrik Bodén vann ett brons på EM men i större sammanhang landar man på 1984 och Kenth Eldebrinks brons i OS-spjutkastningen.

– Jaså? Ja det gör man kanske, säger han när Sportbladet når honom.

Hur stort vore det om Daniel Ståhl lyckades bryta den torkan?

– Det vore fantastiskt kul, det är i nivå med alla andra guld i så fall, Christian, Klüft, Holm och Kajsa, säger Eldebrink.

Vad tror du om chanserna?

– Han verkar stabil, och lyckas han beror det nog mycket på hans jämnhet. Han kastar 67, 68 meter i snitt och gör han det kommer det bli medalj, kanske guld.

Varför tror du vi har haft så svårt att ta medaljer i kast?

– Jag har inget bra svar på det. Jag tror snarare att det är tvärtom, att vi fått fram extrema talanger på just hoppsidan.

Innan vi avslutar samtalet testar jag Kenth Eldebrink och frågar honom vem som tog det senaste svenska kastguldet.

Försvann efter en magisk sommar

– Då backar vi bakåt… Ricky (Bruch) vann inte. Jag tror vi hamnar på OS 1928, Erik ”Målarn” Lundqvist. vann spjutkastningen

Och Kenth Eldebrink kan sin historia.

Det var då en gänglig kastare från Grängesberg hade en av tidernas kortaste karriärer i den absoluta världstoppen.

Efter att i juli slagit svenskt rekord, 66,98, i juli åkte han som ett av två svenska spjuthopp till OS i Amsterdam. I Olympiaboken finns beskrivet hur han oförberedd kallas upp att kasta sitt första försök – och drämmer till med 66,20. Ett resultat som räckte till guld.

Bara två veckor senare blev han först i historien att passera drömgränsen 70 meter med 71,01 på Stockholms stadion.

Men sen försvann ”Målarn” från friidrottsvärlden. Inte en enda medalj till blev det på SM, OS eller andra mästerskap. Enligt Olympiabokens uppgifter ska nerverna inte orkat med uppmärksamheten och ”Målarn” återgick till måleriet.

I kväll hoppas vi i stället att Daniel har nerver av stål så ett gap i den svenska friidrottshistorien på 89 år kan stängas till.