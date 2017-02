”Hade suttit här tills det blir mörkt”

Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

ST. MORITZ. Väderproblemen ställde till det direkt för fartåkarna inför VM.

Både herrarnas och damernas störtloppsträning fick ställas in på måndagen.

– Det är mycket att jobba på, vi hade suttit här tills det blir mörkt, säger Kajsa Kling.

Alpina VM i St. Moritz inleds i morgon med damernas Super G. Men måndagens störloppsträningar fick ställas in på grund av att det under natten kommit in en hel del snö. Även vinden uppe på start och svår sikt låg bakom beslutet.

– Det är så här är det. Jag har varit här mycket och känner mig ganska trygg i backen. Det tror jag är en fördel för oss som är lite äldre. Det är klart att det hade varit bra att få ett till träningsåk, men får jag tycka något så tycker jag att det är bra att de inte kör för det är mycket att jobba med och vi hade suttit här tills det blir mörkt, säger Kajsa Kling .

”Har varit en kråka”

Sveriges farthopp har dock besiktat banan och är nöjd med vad hon såg.

– Det är lite mer terräng än tidigare, men det ser fint ut. Det är fler hopp, fyra, men det ser kul ut, säger Kling som har utvecklats när det gäller just hoppen.



– Det är lite blandat. Jag har varit en kråka, men jag håller ihop det bättre.