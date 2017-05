Murray om Sjarapova: Hon säljer biljetter

Maria Sjarapova. Arkivbild. Foto: Francisco Seco/AP/TT

Varför ger man wild card till den tidigare dopningsavstängda tennisstjärnan Maria Sjarapova?

För att maximera mediebevakningen och biljettförsäljningen, anser Andy Murray.

– Jag tror att turneringarna gör det som de tror säljer flest biljetter, ger dem mesta möjliga bevakning och får folk att titta på matcherna, säger herrarnas världsetta Murray.

Sjarapovas nuvarande rankning, 258, räcker inte för att hon ska gå direkt in i första omgången. I stället har ryskan bjudits in till turneringarna i Stuttgart och Madrid. I veckan rapporterade The Times att den förra världsettan även kommer att få ett wild card till turneringen i Birmingham i juni.

Frågan delar tennisvärlden. Många anser att det är fel att ge wild card till dopningsdömda spelare.

– Det är en lång diskussion... men de har helt klart gjort vad de tror är bäst för turneringen och kanske inte tänkt så mycket på de vidare konsekvenserna, säger Murray.