Björk: Han ger Chiefs Super Bowl-drömmar

1. Kareem Hunt, Kansas City Chiefs

Rookien som har klivit in i ligan med besked, med 502 yards på marken och med ett snitt på 7,4 yards per rush toppar han listan med flest yards. Ett snitt på 125 yards per match är näst intill löjligt, fortsätter han i den här takten så kan han absolut avsluta regular season med 2000 yards i bagaget.

2. Todd Gurley, LA Rams

I sin tredje säsong känner vi äntligen igen Gurley, då han ifjol inte alls såg lika vass ut som han gjorde under rookiesäsongen 2015. Ny head coach (Sean McVay) och ny filosofi på anfallet, och vips så är Gurley mer produktiv än någonsin. Med 362 yards på marken och 234 yards via luften så är han ett riktigt huvudbry för motståndarlagens försvar.

3. Dalvin Cook, Minnesota Vikings

Rookien som inledde säsongen otroligt bra men som tyvärr får titta från sidlinjen för resten av säsongen med en knäskada. Men han inger hopp hos Vikings, där de tidigare hade ett frågetecken gällande vem som skulle fylla de stora skorna efter det att Adrian Peterson skrev på för Saints. Cook kommer vi få se mer av!

4. CJ Anderson, Denver Broncos

Den pålitlige Anderson som endast har "fumblat" bollen tre gånger under sin snart femåriga karriär har inlett säsongen riktigt bra under första års-head coach Vance Joseph. Anderson är precis vad QB Trevor Siemian behöver, en smart spelare som förstår hur viktigt det är som RB att ha koll på hur man skyddar sin QB när han ska passa samt har koll på hur den offensiva linjen blockerar för att just kunna stötta dem i att skydda Siemian.

5. Le'Veon Bell, Pittsburgh Steelers

En extremt viktig kugge i Steelers anfall som är en stark indikator på hur bra det går för laget. Om Bell får mycket boll, ja då brukar Steelers vinna. Bell är även han riktigt giftig när han springer olika passningsmönster samt utför screenspel. Med en franchisetag på 12,1 miljoner dollar spelar han i år för ett nytt kontrakt då de inte kunde komma överens om en ny deal under försäsongen. Hans krav är enkla, han vill inte bara få betalt för att han är lagets första RB utan också som en WR!

✓ Veckans hetaste match

Dallas Cowboys–Green Bay Packers

► Sist de möttes var den 15 januari, i divisional playoffs, Då vann Packers med 34-31.

Nu på söndag möts de igen, och på samma plan som sist nämligen Cowboys hemmaplan.

Packers måste vinna för att hålla jämna steg med Detroit Lions i NFC North och Cowboys kan inte låta Eagles och Redskins rycka iväg i NFC East.

Två lag som måste vinna för att hålla sig kvar i racet, och två lag som båda är skadedrabbade.

En match som helt klart har alla förutsättningar för att bli riktigt spännande