Kjellsson bakom Växjös seger

Foto: Bildbyrån

Filip Kjellsson stod för ett hattrick i det andra kvartfinalsmötet med Pixbo. Med sin tre mål låg han bakom Växjös 7–5-seger och att klubben nu har ett litet grepp om matchserien med 2–0.

Kjellsson petade in sitt första efter 5.42 av första perioden och inledde därmed gästernas målshow. Manuel Engel och André Andersson ökade på ledningen innan Kjellsson höll sig framme igen och petade in 4–0 3.22 in i andra. Det var först efter Markus Jonssons 5–0 som hemmalaget till slut hittade rätt i spelet och snabbt fick in tre reduceringsbollar till 3–5.

Men när Kjellsson satte 6–3 och Johan Roos 7–3 blev avståndet för stort för Pixbo.

Även Storvreta har 2–0 i matcher efter 5–0-segern borta mot Dalen.