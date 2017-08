Fredricson: ”Då är det dumt att inte bli glad”

Foto: Elisabet Hoff Peder Fredricson.

GÖTEBORG Guldfavorit i europamästerskap på hemmaplan.

Då trivs Peder Fredricson som fisken.

— Jag skulle vara dum om jag inte passa på att njuta lite, säger hoppryttaren om favoritskapet.

I Rio för ett år sedan var Peder Fredricson helt inne i sin OS-bubbla. Han var kortfattad i intervjuerna, inte riktigt där. Maxfokuseringen ledde hela vägen till prispallen och en silvermedalj.

Nu är det en helt annan Peder Fredricson som möter pressen dagen innan den första hoppningen på Ullevi. Avspänd, pratglad och några kilo tyngre än i Rio, dit han kom nedbantad med sju kilo. Allt för att underlätta för sin häst.

— Jag gick upp allt efter OS och sen ner lite igen. Nu har jag försökte gå ner lite till, men inte lyckats jättebra. Men man ska ha en vikt som man mår bra av också, säger han.

Och mår bra är också vad han gör, fullt medveten om att detta att vara favorit i ett mästerskap hemma, kanske han aldrig mer får uppleva. Favoritpressen ser han bara som något positivt.

— Det är alltid svårt att veta hur man ska förhålla sig till det, men samtidigt är det så himla trevligt att vara här. Alla önskar lycka till och då är det dumt att inte bli glad, säger han.

Så du njuter mer nu än i Rio?

— Jag är lite rädd att säga att jag gör det lite mer nu. (Stort garv). Det kanske inte är bra alls, men samtidigt känner jag att man måste kunna uppskatta livet också. Nu har ju inte tävlingen börjat, så än så länge njuter jag i alla fall.

Du är mycket mer öppen också.

— Ja, så det kommer gå åt helvete nu, haha. Nä, men allvarligt talat. Jag försöker att inte släppa ut för mycket energi, fundera för mycket. Jag vet vad jag måste göra och jag ska försöka göra det. Förhoppningsvis går det, och går det inte dör jag inte av det.

Vad ser du framför dig när visualiserar din målbild?

— I ett mästerskap är det till sist bara jag, hästen och banan. Det är jättekul att vara här, alla är jättetrevliga, ni är här, men det som betyder något är jag, hästen och banan. Det är viktigt att komma ihåg och lägga fokus på det.

Och din matchvikt, vad ligger den på?

— Min idelavikt är 77 till 82 kilo. Nu väger jag 79. Jag är ju lång, 190, och min häst är liten. Så varje kilo betyder något för honom.

Hästen H&M All In har en matchvikt på 550 kilo. Exakt hur hög All In är vet ingen. Han flyr fältet när någon närmar sig med mätstickan.