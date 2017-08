Albin Elowson imponerar i Six Days

Vid ett inbrott i bussen stal någon hans motorcykel och viktiga reservdelar.

Men det bryr sig Albin Elowson inte om.

Han håller världsklass i Six Days.

Elowson ligger tia i lag-VM

Inför lag-VM i enduro var blev den svenske föraren av med i stort sett allt - utom sina kunskaper. Okända tjuvar bröt sig in i hans buss och tog hans motorykel, extra fjäding och flera viktiga reservdelar.

Men det märks inte på Elowsons körning. Den svenske juniorern visade världsklass även under den tredje dagens tävlande i Frankrike. Han ligger nu tia totalt och var bäste junior för andra dagen i rad. I sin maskinklass (E2) ligger han också trea totalt.

– Albin har åkt jättebra, en kalasdag. Han gjorde en vurpa på ett specialprov men satte en bra tid ändå, säger förbundskapten Stefan Holm.

– Han ligger med i toppen och är bara sekunder från de snabbaste på specialproven. Får han bara vara med där nu och kunna slappna av i den farten så kommer de där sekunderna att komma också. Nu känner han att han är med i toppen!

Dock har det svenska juniorlandslaget tappat möjligheten att försvara sin VM-titel sedan Mikael Persson tvingats att bryta med ett maskinfel under den andra dagen.

Under den tredje dagens tävlande tappade seniorlandslaget en placering och är nu nere på plats sex när två endurodagar och en crosstävling återstår. När ett tiotal förare hade kört bildades stora damlmoln som låg kvar över banan och svenskarna hade mycket svårt att hitta rätt i smutsen. Damerna ligegr däremot kvar på plats fyra och Martina Reimander var bästa svenska under onsdagen då hon körde in på plats elva

– Martina har kört jättebra, hon rullar på säkert och det har hon gjort hela veckan. Nu börjar hon hitta farten också, säger landslagets ledare Robert Grindberg.

Hemmanationen Frankrike leder både senior- och juniortävlingen på herrsidan, medan Australien leder damtövingen. Six Days avslutas på lördag.