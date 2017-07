Tränare Björkman: Så ska Federer stoppas

Cilic och Federer. Foto: All over press

Roger Federer är storfavorit att vinna Wimbledon.

Men utmanaren Marin Cilic har kanske aldrig varit bättre.

– Cilic har ingen press på sig och kan spela aggressivt, säger kroatens tränare Jonas Björkman på telefon från London.

Jonas Björkman, tränare till Marin Cilic. Foto: Alastair Grant / TT NYHETSBYRÅN

På sin elfte start i Wimbledon lyckades Marin Cilic, 28, till slut nå final. Längre tid än för någon annan tidigare finalist.

Efter en lyckad grussäsong, den bästa hittills enligt Jonas Björkman , har kroaten byggt vidare på självförtroendet.

– Framför allt har returtagningen varit otroligt bra, säger Björkman till TT.

Vilket också syns i statistiken där Cilic har vunnit flest poäng efter lyckade servereturer av alla spelare i Wimbledon. Han har dessutom bombat in näst flest serveess i turneringen, 130 stycken mot Federers 64. Men framför allt bjuder han motståndarna på färre öppningar nu än tidigare eftersom förstaserven blivit jämnare, menar Björkman.

Cilics kanonserve jämnare nu

– Han är ju känd för att serva hårt, men nu är han mer jämn i servandet. Det har vi jobbat mycket på. Tidigare satte han för lite förstaservar, och nu har han legat på runt 60 procent. Det och att han drar nytta av fina returer talar för Marin.

Björkman klev in i tränarstaben i augusti förra året. Cilic har sedan dess lyft sju placeringar på rankningen och har sin bästa placering hittills som världssexa.

– Vi har försökt jobba med att han ska vara mycket mer komfortabel med att komma fram på nät. Inte bara i volleyspelet utan även för att slå bra attackslag och sen komma fram och följa upp.

När det gäller rutin i grand slam-finaler är Federer vida överlägsen. Schweizaren har vunnit 18 av dem medan Cilic bara har erfarenhet av en final. Den vann han i US Open 2014 och slog Federer på vägen – hans enda seger hittills på sju försök mot tennislegendaren.

Att Federer, som har passerat samtliga omgångar utan att tappa ett enda set, har favoritskapet gör inte Björkman något.

Tvärtom.

Federers backhand bättre än någonsin

– Federer har imponerat otroligt de här tio-elva dagarna. Framför allt backhandsidan har funkat bättre än någonsin. Han har fått sånt favoritskap att han nästan fått bucklan i handen redan. Det är något Marin kan utnyttja. Han har ingen press på sig och kan spela väldigt aggressivt och bara ösa på.

Segern i US Open och att Cilic var nära att vinna Wimbledon-mötet i kvartsfinal i fjol ger nödvändigt självförtroende.

– Han var en boll ifrån att vinna kvartsfinalen förra året. Han vet därför vad som krävs på gräset och han har slagit honom tidigare, då i US Open.

Under spelarkarriären vann Björkman tre dubbeltitlar i Wimbledon. I singelturneringen gick han till semifinal som längst. Det var elva år sedan och då blev det förlust mot just Federer.

Svensken njuter av att vara tillbaka i hetluften, även om det nu sker i spelarboxen på centercourten.

– Superroligt, nästan samma goa känsla som att gå in och spela själv. Det är en fantastisk centercourt i Wimbledon.