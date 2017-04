Pettersson räddade poäng till Dalkurd

I den mållösa matchen i superettan mellan Dalkurd och Varberg blev hemmalagets målvakt Frank Pettersson poängräddare.

I den första halvleken var det gästande Varberg som pressade och i den 39:e minuten fick Elias Andersson ett gyllene läge att göra 1–0 på straff.

Men Pettersson hade koll på straffskytten.

– Det var en fantastisk räddning, säger Pettersson och skrattar i TV4 Sport.

– Matchen hade två väldigt olika halvlekar. Som det ser ut i första, så ska det inte få se ut på vår hemmaplan. I den andra halvleken skapar vi tillräckligt mycket för att vinna.

Dalkurd spelade upp sig under matchens gång och hade flera bollar i målramen – men det ville sig inte.

Dalalaget står därmed kvar på en seger efter tre omgångar, medan Varberg väntar på sin första trepoängare.

Syrianska lyckades däremot ta sin första seger efter 2–1 mot Gais. Georg Makdesie gjorde 1–0 redan efter sju minuter och det dröjde ända till den 70:e minuten innan Gais fick in kvitteringen genom Carl Nyström. Avgörandet stod Seth Hallberg för när han kunde peta in bollen från nära håll.

Matchen mellan Norrby och Trelleborg slutade 1–1.