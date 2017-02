Rekordsnabbt rally: ”Otroliga hastigheter”

FAKTA



Så startade det

1950 avgjordes den första tävlingen, men då under namnet Midnattssolsrallyt och den kördes under sommaren. Per-Fredrik Cederbaum (BMW) vann den första tävlingen och fram till 1964 kördes tävlingen under sommaren.

1965 flyttades tävlingen till vintern och fick namnet Svenska Rallyt, vann gjorde Tom Trana i en Volvo PV.

De svenska stjärnorna

1968 vann Björn Waldegård Svenska Rallyt för första gången, han vann tävlingen ytterligare fyra gånger. Stig Blomqvist tog sin första seger 1971 och han är den mest framgångsrika föraren i rallyts historia med sina sju segrar och tolv pallplatser. Mats Jonsson, som varit otroligt framgångsrik i SM-historien och fortfarande tävlar i mästerskapet, vann tävlingen 1992 och 1993.

Senaste gången en svensk förare vann tävlingen var 1997 då Kenneth Eriksson kom etta med en Subaru.

De utländska stjärnorna

När Hannu Mikkola vann i sin Audi 1981 var det första gången det inte stod en svensk förare överst på prispallen och sedan dess har de finnländska förarna varit väldigt framgångsrika i Svenska Rallyt. Marcus Grönholm har exempelvis vunnit tävlingen fem gånger.

2004 vann Sebastien Loeb tävlingen, det var första gången som segraren inte kom från antingen Sverige eller Finland. Det är också rallygiganten Loebs enda seger i Sverige.

Tre av de fyra senaste åren har hans landsman Sebastien Ogier vunnit tävlingen.

Svenska rallyt och VM

1973 var Svenska Rallyt en del av VM-serien för första gången, den ställdes sedan in året efter på grund av oljekrisen och sedan har tävlingen ställts in en gång till, 1990, då vintern var för mild.

2009 kördes tävlingen i Norge eftersom VM-arrangören ville att Sverige och Norge skulle dela på arrangemanget, men sedan 2010 har tävlingen varit tillbaka i Sverige. Enligt traditionen avgörs tävlingen den andra helgen i februari och det är säsongens andra rally – efter premiären i Monte Carlo.

Årets deltävling

I fjol hade arrangören stora problem med det milda vädret. Därför har årets tävling flyttats norrut och närmare 60 procent av bansträckningen är ny jämfört med tidigare år.

I dag avgörs specialsträckorna i Norge och i morgon och söndagen i Sverige. Trots att tävlingen har flyttats finns klassiker som Vargåsen, med Colins Crest, och Hagfors kvar.

Vädret

Enligt prognosen ska det vara kallt med ett par minus grader och klart under hela helgen. I dag kan det snöa under förmiddagen.

Årets favoriter

WRC:

Sebastien Ogier, Frankrike: Han har vunnit VM de senaste fyra åren, men när hans team Volkswagen överraskande lämnade VM i höstas skrev han på för Ford. Ogier inledde säsongen med att sensationellt vinna premiären i Monte Carlo.

Jari-Matti Latvala, Finland: Även han fick lämna Volkswagen efter säsongen. Han valde Toyota som gör comeback i VM efter 17 säsongers frånvaro och han inledde med en pallplats i debuten. Latvala har tre segrar och fem pallplatser i Värmlands skogar.

Haydon Paddon, Nya Zeeland: Hyundais förare vann två delsegrar under förra årets tävling och han var tvåa totalt. I år är bilen bättre och Paddon är en favoriterna, trots att han har en tung tid bakom sig. Hanbröt premiären sedan han kört av vägen och krockat med en åskådare som avled av sina skador.

Thierry Neuville, Belgien: Hade länge ledningen av premiären i Monte Carlo, men fick tekniska problem med bilen. Var tvåa i VM förra året och satsar på en seger.

Mads Östberg, Norge: Precis före årsskiftet fick han en plats i ett privatteam som kör Ford. Teamet premiär kör i Sverige och har bara en bil, dessutom är Östberg alltid bra i Värmland. Han har tagit fem pallplatser i Svenska Rallyt.

Ott Tänak, Estland: I fjol var han femma, men Fordföraren gillar underlaget och trivs i teamet.

WRC2:

Pontus Tidemand, Sverige: Gör sitt andra år som fabriksförare för Skoda och har ett mål, att vinna VM-titeln. Allt annat än en pallplats i Sverige är en besvikelse.

Teemu Suninen, Finland: Även han kör Skoda och han är en av de tuffaste konkurrenterna till Tidemand i kampen om mästerskapet. Var tvåa förra året, en placering före svensken.

Emil Bergkvist, Sverige: Kör hela VM-säsongen för Citroën och tog poäng i premiären i Monte Carlo. 22-åringen satsar på en pallplats i hemmaloppet, för ett år sedan var han sjua.

Henning Solberg, Norge: Den väldigt erfarne norrmannen kör en Skoda R5 och bör vara med i toppen. Det blir en spännande familjekamp mot styvsonen Pontus Tidemand.

Eyvind Brynildsen, Norge: Fordföraren är van vid underlaget och dessutom är han snabb. En av kandidaterna till segern.

Anders Gröndal, Norge: Ytterligare en Fordförare och ytterligare en vass norrman. Har kapacitet att vinna klassen.

Publiksträckan i Karlstad

Snabbast under den 1,9 km långa specialsträckan var Toyotas Jari Matti Latvala, +0,6 före Thierry Neuville som kör för Hyundai, fjolårsvinnaren Sebastien Ogier, Ford, var femma, lite mindre än en sekund efter Latvala. Han leder VM och startar först i dag, Latvala går ut som tvåa. I WRC2 var Pontus Tidemand, Skoda, och hans styvfar Henning Solberg, som kör med samma bilmärke, lika snabba under SS1. 1.37,5 gav dem plats 12 och 13 totalt. Tidemand startar som förare 16, direkt efter titelkonkurrenten Teemu Suninen.

Tiderna som gäller

✓ I dag: 07.59 startar den första av sju specialsträckor. De avgörs på den norska sidan av gränsen mellan Sverige och Norge. Flygplatsen i Torsby är serviceplats vilket betyder att bilarna kör dit tre gånger under dagen. Dagens sista sträcka, SS8, startar 17.15 och har målgång på flygplatsen.

✓ I morgon: Ytterligare sju specialsträckor avgörs, denna gång körs alla i Värmland. Den mest spektakulära sträckan Vargåsen körs två gånger och vid det välkända hoppet Colins Crest brukar det vara en folkfest utan dess like. Dagen startar klockan 08.09 och avslutas med den 15:e specialsträckan kl 17.45. Serviceplatsen är återigen belägen till flygplatsen i Torsby och dit kommer bilarna tre gånger.

✓ Söndag: 07.55 avgörs den första sträckan under söndagen och bilarna kör tre specialsträckor. Rallyts sista sträcka startar kl 12.18 och prisutdelningen är beräknad till 13.00.

Så håller du koll

Rally Radion sänder på webben.

Du kan också följa tävlingen via TV, Red Bull TV eller SVT samt SVT play. Sportbladet uppdaterar på sportbladet.se samt på vår Facbooksida Sportbladet Motor.