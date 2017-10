Helsingborg har fått drömstart: ”Klokare”

Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN Mika Kohonen och hans Helsingborg vann igen.

Helsingborg har fått en drömstart på säsongen.

Mika Kohonen är inte förvånad:

– Jag tycker vi är mer balanserade i år, säger han.

Helsingborg har fått en drömstart på säsongen med tre raka segrar.

Senaste skalpen: 6–1 mot Växjö.

– En stabil match och en stabil vinst. Jag tycker att vi styrde vad som skulle hända, säger Mika Kohonen .

40-åringen dundrade in 2–0-kassen med ett slagskott i powerplay.

­– De lämnade mycket yta där så det var bara att skjuta. Eero (Kosonen, målvakt) har börjat bli kaxig och sagt att det var längesedan jag gjorde mål på honom, så det var skönt.

Helsingborg har strävat efter toppen länge, men inte nått dit.

”Klokare på planen”

Till i år har bland andra målkungen Daniel Johnsson försvunnit, och många har varit frågande till lagets bygge.

Mika Kohonen tycker tvärtom:

­– Jag tycker att årets lag är mer rätt byggt än i fjol. Vi är klokare på planen, säger han och fortsätter:

– Vi har tappat bra spelare och jag säger inget negativt om dem, men i det stora hela har vi fått in andra spelartyper, fler olika spelartyper, och vi känns mer balanserade. Du gör massor av val under säsongen, hundratals val under en match, ibland blir det rätt och ibland fel, men vi har fått in killar som vet vad som gäller, som inte behöver läras något.

”Inte sväva iväg”

Spelar ni annorlunda med Patric Johansson som ny tränare?

– Nja, det är mer att vi tjatat så länge om att vi inte kan hålla på att släppa in så många mål. Det har FCH alltid gjort. Vi har en av seriens bästa målvakter och vi måste vara ärliga och hårda mot varandra, öka kravbilden på varandra. Vi måste jobba oavsett vilka vi möter, annars händer inget. Känslan är att vi spelar mer för varandra nu, det är en bra grund att bygga från.

I fjol toppade Helsingborg tabellen vid jul, men föll som en sten efter nyår.

– Det är klart det skapar trygghet av att vinna, det är lättare att jobba, men vi såg vad som hände i fjol och vi har bara spelat tre av 32 matcher. Det går inte sväva iväg, säger Kohonen.

– Jobbet måste göras varje dag, och sedan får vi vad vi förtjänar under våren. Vi har bara skrivit de första sidorna i årets bok, det är inspirerande att jobba vidare.