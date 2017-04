”Jag vill vinna nya pokaler”

Sebatsien Loeb, 43, Frankrike, Hansen-Peugeot Motorsport.

► Vilka förväntningar har du på säsongen?

– Att jag ska förbättra mig jämfört med förra året, men det är svårt att veta vad vi kan förvänta oss innan vi har ställts mot våra konkurrenter. Jag hoppas att vi kan vara med och slåss om segrar.

► Vad är nyckeln till framgång?

– Det är alltid att vara konstant, ta poäng varje race och att ta bra poäng varje helg. Samtidigt måste man också ha lite tur och slippa problem, det är som i alla mästerskap, man behöver lite av allt.

► Vilka slåss om VM-titeln?

– Petter Solberg, Mattias Ekström , Johan Kristoffersson och Andreas Bakkerud är väldigt vassa. Dessutom har min teamkollega Timmy Hansen i vårt team har varit snabb i flera år och jag hoppas jag kan slåss med dem.

► Vem står som världsmästare i höst?

– Jag.

Timmy Hansen, 24, Sverige, Hansen-Peugeot Motorsport.

► Vilka förväntningar har du på säsongen?

– De är just nu en blandad gissning, våra tester har känts väldigt bra, det känns som om bilen passar mig, men vi vet ju inte hur bra alla andra är. Under de tre senaste åren har vi inte börjat så bra, men utvecklats starkt under säsongen. I år är målet att vi ska kunna vara med och slåss i toppen redan från starten av säsongen.

► Vad är nyckeln till framgång?

– Man måste vara jämn över hela säsongen också dessutom åka väldigt fort. Utan farten blir man inte världsmästare. Det är många situationer som är chansartade, men sett över hela säsongen är det ändå den bäste som vinner.

► Vilka slåss om VM-titeln?

– Sebastien Loeb är väldigt snabb, där har jag absolut ingen fördel eftersom han sitter i exakt samma bil. Sedan är det Mattias Ekström som vann i fjol, jag har tränat mycket med Johan Kristoffersson och han är otroligt duktig. Petter Solberg har också har fabriksmaterial och två VM-titlar sedan tidigare.

► Vem står som världsmästare i höst?

– Jag vill bli världsmästare, det är det jag drömmer om. Jag tror att jag tar det.

Johan Kristoffersson, 28, Sverige, PSRX Volkswagen World RX Team Sweden

► Vilka förväntningar har du på säsongen?

– Sporten växer otroligt mycket och det känns bra att vara med i ett team som har som mål att vinna. Spelar jag och Petter korten rätt så har vi goda möjligheter.

► Vad är nyckeln till framgång?

– Inte ha några djupa dalar utan att ta bra poäng varje lördag och varje söndag. Det räcker inte att vinna sex deltävlingar, du måste ta poäng hela vägen frånpremiär till final.

► Vilka slåss om VM-titeln?

– De är mer än tio förare som kan vinna en tävling här och där, men när det gäller mästerskapet står det mellan Mattias Ekström, Petter Solberg, Andreas Bakkerud, Sebastien Loeb, Timmy Hansen och mig själv.

► Vem står som världsmästare i höst?

– Jag. Gör inte jag det ska Petter göra det.

Petter Solberg, 42, Norge, PSRX Volkswagen World RX Team Sweden

► Vilka förväntningar har du på säsongen?

– Jag är jävligt spänd, vi ska ha kul, vi har ett bra upplägg. Nu vill jag bara ut och bevisa att bilen är snabb.

► Vad till nyckeln framgång?

– Att vara jämn. Jag har längtat efter att vara i den situationen där man kan slåss om båda mästerskapen, om förar-VM och teammästerskapet och efter det fantastiska samarbetet med Volkswagen är vi där.

► Vilka slåss om VM-titeln?

– Peugeot med Hansen och Loeb som nu kör sin tredje säsong blir farliga,

Ekström är världsmästare och har fabriksstörd från Audi. Å andra sidan har han allt att förlora. Ford och Bakkerud kan också vinna, precis som Johan och jag. Vi är också motiverade.

► Vem står som världsmästare i höst?

– Johan. Om han vinner VM blir jag lika glad som om jag vinner själv. För mig är teamet viktigast.