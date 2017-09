Ericsson: ”Värsta banorna under säsongen”

Förarna ser varje år fram emot det numer klassiska loppet i Singapore. Men det är samtidigt den största prövningen de ställs inför under hela säsongen.

Framför tv:n njuter du av den spektakulära kulissen.

På banan sliter förarna – och förlorar ungefär tre kilo under ett enda lopp.

– Vi är glada när den här söndagen är över, säger Sebastian Vettel.

Ericsson startar sist

Sedan 2008 har Singa­pores GP varit en självklar höjdpunkt i F1-kalendern, i alla fall för publiken. Loppet avgörs nattetid vilket kräver 1 600 strålkastare som lyser upp banan och gör den fyra gånger så ljus som en fotbollsarena.

För förarna är det där­emot en mardröm, årets ­absolut tuffaste helg.

Även om tävlingen startar klokan 20.00 lokal tid är det över 25 grader varmt. Lägg därtill en luftfuktighet på upp till 90 procent och att loppet pågår under ­ungefär två timmar. Det ­avgörs på en stadsbana som innehåller fler kurvor än ­någon ­annan bana under ­säsongen och underlaget är väldigt ojämnt. Även om det inte är lika trångt som i Monaco krävs det att föraren har fullt fokus under ­alla de 61 varven på den fem ­kilometer långa banan.

”Känns i hela kroppen”

Det är en fruktansvärt tuff utmaning, för både kroppen och huvudet.

– Kör du in i en kantsten eller om underlaget är ojämnt så känns det i hela kroppen. Vi blir mörbultade, säger Marcus Ericsson till Sportbladet.

– Monaco och Singapore är de värsta banorna under säsongen. Efter ett lopp är man väldigt mör och har ont i hela kroppen, trots att ­förarstolen är kropps­gjuten.

För att förbereda sig på den enorma hettan i bilen har han badat isbad efter varje pass, många av hans kollegor har tränat kondition i bastun och ingen av ­förarna ställer om klockan. De lever kvar i europeisk tid.

– Loppet ska köras klockan 20.00 vilket är kl 14.00 i Tyskland, och det är då jag ska prestera max, säger ­Sebastian Vettel till Sport Bild.

– Det betyder att jag sover till klockan 14.00 lokal tid och jag stannar också uppe betydligt längre. Det är rätt intressant att man kan ­träffa förarkollegor i hotellbaren fram till klockan är fyra ­eller fem på morgonen.

Alla förare har en egen, mycket speciell relation till Singapores GP, till de närmare 120 minuterna i en cockpit som håller en ­värme på ungefär 60 grader.

”Vill inte starta”

Dagens lopp blir en kamp mot konkurrenter, hetta, ­utmattning och klockan.

– Man ser fram emot loppet i Singapore hela året, men när du väl är här så vill man inte starta. Man är lite rädd för att man inte ska klara av det, säger Sebastian ­Vettel, som imponerade ­under kvalet och startar ­dagens lopp från pole position.

Han har vunnit tävlingen fyra gånger och kan ta tillbaka initiativet i kampen om VM-titeln i eftermiddag. Bakom honom startar de två bilarna från Red Bull med Max Verstappen och Daniel Ricciardo, därefter återfinns Vettels teamkollega Kimi Räikkönen medan VM-ledaren Lewis Hamilton startar först i det tredje ledet.

– Detta blir en stor utmaning, man måste behålla koncentrationen hela loppet. De finns inget utrymme för misstag, säger Vettel.

Han vet precis vad som krävs av honom, både ­fysiskt och psykiskt – och därför längtar han tills han tagit målflagg i Singapore.

– Jag talar för alla förare när jag säger detta, förklarar han för Blick.

– Vi är glada när den här söndagen är över och bilen är i mål.