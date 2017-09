Seriekrock i Singapore - kan ha avgjort VM

Foto: Wong Maye-E / TT / NTB Scanpix

Regnet öste ner över Singapore. Ändå satsade förarna hårt i starten - vilket ledde till en seriekrock.

Det kan ha avgjort årets VM.

– När regnet kom visste jag att jag skulle vinna, jublar Lewis Hamilton som är på väg mot sin fjärde VM-titel.

Foto: MANAN VATSYAYANA / AFP

Sebastian Vettel , Ferrari satsade hårt i starten av Singapores GP och samtidigt stack hans kollega Kimi Räikkönen som en spjut från sin tredje position. Finländaren ville köra om Red Bulls Max Verstappen på insidan, men någonting gick snett.

Det blev för trångt och alla tre kolliderade. De drog även med sig McLarens Fernando Alonso, vilket ledde till att Ferraris båda bilar och Verstappen tvingades bryta tävlingen direkt.

– Det var verkligen dumt att vi körde bort oss båda två, säger Vettel till tysktalande journalister.

– Det är dumt, men vad ska man göra? Jag såg att Verstappen var bredvid mig, jag ville stänga till lite och i nästa ögonblick så small det bara.

Hamilton har greppet om VM

Kollisionen öppnade upp för VM-ledaren Lewis Hamilton som tog över ledningen av loppet. Trots att säkerhetsbilen var ute på banan vid flera tillfällen dominerade britten loppet och han vann före Daniel Ricciardo, Red Bull och Valtteri Bottas, Mercedes.

– Vi hade problem under kvalet, men vi hade ingen aning om vad som skulle hända under loppet. Det enda vi kunde göra var att fokusera och när Ferrari hade lite problem under inledningen så ...jag är glad för det, säger Lewis Hamilton på prispallen efter loppet.

– Jag har bara fokuserat på att vinna. Jag visste att jag behövde regn för att lyckas och när regnet kom visste jag var jag skulle sluta det här loppet. Jag visste att bilen hade pacen i regn, men inte i torrt.

Carlos Sainz, Toro Rosso slutade fyra, Sergio Perez, Force India femma och Renaults Jolyon Palmer tog sina första poäng för säsongen när han slutade på plats sex.

Mercedesföraren Hamilton har nu 28 poängs försprång på Sebastian Vettel när sex deltävlignar återstår - och han har nu en stor möjlighet att ta ett stort grepp om årets VM-titel.

Ericsson i muren - bröt

För Marcus Ericsson var loppet i Singapore en besvikelse. Han lång, långt bak i fältet, hade problem vid depåstoppet där teamet gjorde ett misstag och satte på fel däck, de mjuka istälelt för de ultramjuka däcken.

– Det blev något fel där, de satte på fel däck het enkelt och vi tappade mycket tid, säger Ericsson som kommer att prata med teamet om det som hände.

– Innan dess hade vi bra fart och tanken var att sätta på ultrasoft och plötssligt så märkte mekanikerna att de satte på fel däck. Det blev lite panik , vi stod vi där i tio sekunder och sedan skickde de ut mig och soft gick det inte att köra på.

Något senare tappade han kontrollen över bilen och kraschade den på ”Anderson bridge”, ett av de smalaste ställena på banan. Därefter fick svensken bryta loppet.

– Jag tappade bakändan på bilen och det är klart att det inte är bra att göra det två gånger på en helg, säger Ericsson till Viasat Motor.

– Vår bil är svår att köra på gränsen och tyvärr gick jag över den. Jag tycker att jag hade bra fart jämfört med min teamkollega under hela helgen, men sedan gick jag över gränsen två gånger och det får jag naturligtvis inte göra.

Nästa deltävling avgörs i Malaysia om två veckor.