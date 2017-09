Försvann efter kvaldramat – hjälten på väg tillbaka till SHL

Foto: TT Kevin Goumas (mitten) jublar efter 3–1-målet mot Leksand i sjätte kvalmötet.

LEKSAND. Han sköt upp Mora till SHL – och försvann sedan.

Nu har Sportbladet sökt rätt på kvalhjälten Kevin Goumas, 25, och kan avslöja att han är på väg tillbaka – till Mora.

– Jag mår ok och ska komma tillbaka, säger han.

1 april 2017.

3–2 i matcher till Mora i kvalet mot Leksand.

2–1 i kvalmatch nummer sex.

Precis i inledningen av den tredje perioden återvinner Moras grythundar Alex Aleardi och Kevin Goumas pucken i Leksands zon och till slut, i sekvensen därefter, drar Goumas in pucken, via backhand, under Leksands målvakt Henrik Haukeland.

Lite ridå för Leksand och Mora kunde börja ta fram guldhjältarna från katakomberna i Smidjegrav.

Matchen tar slut, Mora får fira och New York-bon Kevin Goumas kallas för ädelstenen som fixade avancemang för Mora.

Bäst i Mora?

Det var inte bara i kvalet som Goumas glänste, utan sett över hela säsongen var han kanske Moras bästa spelare.

Och det blev en hejdundrande segerfest för Mora och laget åkte på skidsemester till Sälen för att fira ihop några sista dagar på säsongen 16-17.

– Vi hade ett klart kontrakt för 2017-2018, berättar Moras klubbdirektör Peter Hermodsson när Sportbladet för fjärde gången, inom en månad, vill prata om Kevin Goumas avslutning på säsongen.

De första gångerna har Hermodsson, eller någon annan ledare i Mora IK, duckat och svarat "jag får inte uttala mig om Kevin eller hans skada".

Allt det här gör att det blir extra spännande att hitta personen som länge såg ut som den försvunne kvalhjälten, som knappt syns utåt efter guldfirandet. Varken i media eller sociala medier.

Skam den som ger sig och vi hoppar tillbaka till skidresan.

Goumas råkar skada sig mycket allvarligt i fjällen, en svår knäskada som varken Mora eller någon lokal läkare vill uttala sig om.

”Kommer inte prata”

Man ska veta att Mora ställde upp enormt generöst mot Goumas. Han ville inte ha läkarvård i Sverige och ville så snabbt som möjligt ta sig hem till New York efter olyckan, något som Mora IK hjälpte till med, både praktiskt och ekonomiskt.

– Igen, själva olyckan eller skadan, kommer jag inte prata om. Men vi har fortfarande kontakt med Kevin, vi hoppas att han kommer till Mora och hälsar på under hösten. Som person, som hockeyspelare kan det nog dröja ett tag innan han kan komma till Mora, säger Hermodsson.

Sportbladet har mejlat med huvudpersonen, pratat med lagkamrater till denne – utan framgång.

Till slut når vi honom via Facebook och han ber att få återkomma och svara på intervju-förfrågan. Han vill konsultera sin agent först.

– Jag har pratat med min agent och det är bäst om vi inte gör någonting just nu. Inget personligt mot dig. Vi vill inte vara en distraktion för någon just nu. Jag kan i alla fall berätta att jag mår bra och att jag är tillbaka snart. Då kan vi ta en längre intervju, säger han via Facebook.

Ett steg framåt.

Hans karriär är inte över och olyckan var alltså svår, men inte karriärsavslutande.

Vill ha honom tillbaka

Hermodsson blir glad över Goumas tillstånd och avslöjar att han vill ha tillbaka honom till Mora IK, trots skadan.

– Ja, han har ett liggande kontrakt som väntar. Han är en gedigen person och en bra hockeyspelare. Det är bara för honom att skriva på, säger Moras klubbdirektör.

Vi kontrollerar vad Goumas säger om Moras förhoppning.

Svaret blir något standardiserat:

– Det får Mora och min agent diskutera ihop.

Några uträtade frågetecken om Moras kvalhjälte.

Några svar finns fortfarande att utkräva.

Men hockeyäventyret Kevin Goumas kommer fortsätta – kanske i Ovansiljanstrakten, igen.