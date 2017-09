”Försökte döda mig”

Force Indias förare Esteban Ocon och Sergio Perez har talat ut efter kollisionerna. " Vi utsätter oss för livsfara helt i onödan", säger fransmannen Ocon inför Italiens GP i eftermiddag.

I fyra av årets VM-lopp har de kolliderat. I söndags lyckades de till och med göra det två gånger.

Dessutom tog Force Indias förare stallkriget vidare till sociala medier.

– Han försökte döda mig, två gånger om, twittrade Esteban Ocon.

Det är 67 år sedan den första F1-säsongen genomfördes och ungefär lika länge har sporten präglats av konflikter. Interna krig där två förare som kör för samma team inte klarar av att sätta laget före egot.

Så har det varit hos Williams och McLaren. Så har det varit hos Red Bull och de tre senaste åren hos Mercedes.

I år drabbar det inget team som kör för en VM-titel - men ett team med en liten budget som kör för en bra placering i det ekonomiskt så viktiga konstruktörsmästerskapet.

Kan stängas av

Force Indias förare har kolliderat under fyra av säsongens 12 lopp och det har gått så långt att teamet har antytt att den förare som inte följer befäl kan stängas av.

– Från och med nu är det vi som bestämmer vem som kör om, säger stallets VD Otmar Szafnauer till Bild.

Under Belgiens GP var Sergio Perez nära att trycka in Esteban Oson i muren under inledningen av loppet och sedan rycket han till en gång till, i Eau Rouge på det 30:e varvet. Det resulterade i skador på båda bilarna och att teamet tappade många viktiga poäng.

”Gått över gränsen”

– Vi utsätter oss för livsfara helt i onödan. Jag förstår det inte, han ska bli pappa och vet inte om han vill dö, sa Ocon.

Inför dagens deltävling i Italien har förarna talat ut.

– Vi kan inte vrida klockan tillbaka, vi vet att vi har gjort fel och att det har kostat teamet många viktiga poäng. Vi kan förstå om det kommer en order och vi ska hålla oss till den, säger fransmannen.

– Båda två har gått över gränsen för många gånger och jag hoppas att våra samtal gör att vi kan agera professionellt framöver.

Det första provet ställs de inför i eftermiddag. Då är det dags för Italiens GP.