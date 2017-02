Klara Svensson: Jag är knepig, krånglig och svårboxad

Foto: TT/NTB

MALMÖ. På fredag kväll möter Klara Svensson världens bästa damboxare inför 10 000 åskådare på bortaplan i Oslo.

Den obesegrade superstjärnan Cecilia Brækhus som sätter sina fem världsmästartitlar på spel är jättefavorit att vinna sin 30:e raka seger som proffs.

Så vad talar för en svensk sensation?

– Att jag är mångfacetterad, knepig, krånglig och svårboxad, säger Klara.

Hon kunde lagt till att hon har en framgångsrik karriär, självförtroende och ett genuint boxningskunnande uppbyggt under mer än halva hennes liv.

– Jag ser det som världens trigger att folk inte tror att jag har en chans. Det är henne man vill slå. Det är henne man jagat och sett upp till. Hon har alltid varit en generation före mig allt sen jag var amatör. Vi möttes ju för tolv år sen när jag var 17, säger Klara.

Söker revansch

Den gången förlorade Klara. Nu är Klara Svensson ett fullblodsproffs med 17 segrar och en förlust under sina sex år som yrkesboxare. Amatörförlusten betyder ingenting. Klara ser bara möjligheter.

– Brækhus har haft möjlighet att boxa ut tjejer men de har inte använt luckor som finns i hennes boxning. Hon är extremt bra på alla sätt och vis, outstanding både på fotarbete, halvdistans och kan göra alla sakerna men jag vet att min snabbhet och min boxningsblick kommer att bli väldigt svår för henne.

– Sen finns det såklart olika taktiker och scenarier som man tränar på för att vara förberedd men jag vet att det är en levande människa jag möter. Det går inte att ha en fast plan och jag gillar det. Jag gillar att kunna hantera kaoset i ringen och få kontroll över det.

Glad att få matchen nu

Är det någon som kan ställa till kaos i en ring är det Cecilia Brækhus.

– Jag är min egen boxare och hon är sin så jag jämför inte stilar. Vi har olika men eftersom hon har gjort en fantastisk karriär är det henne man vill mäta sig med. Jag är bara väldigt glad att det kommer nu i den här tiden av min karriär när erfarenhet och min egen mognad och utveckling ligger i fas.

– Det hade inte varit kul att få matchen för tre år sen. Det hade varit världens chans men det hade skiljt för mycket i rutin och erfarenhet att det varit farligt, säger Klara.

Så länge ingen blir knockad är proffsboxning en bedömningssport och när poängdomare är inblandade blir det inte alltid rättvisande. En femfaldig världsmästare på sin hemmaplan får fördelar. Klara Svensson måste vinna övertygande. Mycket övertygande.

Måste vinna klart för att ta titeln

– Absolut. Så är det. Det är jag medveten om men samtidigt går det inte att bygga upp någon stress. Jag försöker ta det naturligt och inte se det som särskilt komplicerat. Träffar jag henne fler gånger tydligt och inte fastnar i dåliga situationer utan gör mitt övertygande med vinnarpondus och visar alla att jag inte är där för att vara en utmanare utan för att vinna, då kommer det att synas.

– Det går inte att vara tveksam eller göra en halvdålig match. Jag måste ha en väldigt väldigt bra dag på jobbet, men det är det jag tycker är kul. Att sätta ribban högt höjer mig. Jag är väldigt medveten om att jag måste vara aggressiv och smart, men det är inte så att jag är en passiv boxare. Vissa har svårt att komma igång men det problemet har jag aldrig haft. Jag känner mig trygg i att jag kommer att slå när det finns luckor. Det kommer att komma.

Du verkar lugn trots att du vet att det kommer att sitta väldigt mycket folk som skriker ut sitt stöd för Brækhus.

– Det är svårt att visualisera för jag har inte varit i den situationen tidigare. Man går så mycket in i sin egen bubbla att man inte är ”civil” under match. Jag går in i en helt annan roll och då spelar saker som åskådarljud ingen roll. Snarare kan det vara en upplevelse som blir positiv trots att de inte skriker för mig.

Vill inte prata om det ekonomiska

– Jag vill boxas på mina villkor och har inte sett mycket på Brækhus. Agerar man med reaktioner på det hon gör blir matchen på hennes villkor. Vi fokuserar mer på vad jag kan göra. Vissa vill se 3 000 gånger på motståndaren för att kunna reagera på ett visst sätt. Jag vill ha ett blankt blad.

Vad betyder matchen mer än chansen att slå en legend och ta hem fem VM-titlar? Blir du våldsamt rik?

– Våldsamt är väl att ta men såklart blir det den bästa matchen ekonomiskt hittills i min karriär. Men alla bälten och det där är inget jag tänker på. Jag tänker inte på annat än mitt idrottsutövande. Det är där mitt fokus ligger.

– Det är det som motiverar mig och det känns ganska sunt, för hade det varit pengar eller jakt på status tror jag det hade blivit svårt. Det som motiverar mig är att bli den första som slår Cecilia Brækhus. Framförallt att kunna visa att jag kan få ut allt det jag har tränat på. Allt vi sliter med varje dag på träning.

Finns det inskrivet en returmatch om du vinner?

– Ja.

Klara kvalificerade sig till matchen mot Brækhus genom att vinna över Mikaela Laurén i en enormt upphaussad match förra året.

– Det var en horribel match sett till min egen prestation. Ganska bra att kunna slå Mikaela så pass tydligt när man verkligen har en dålig dag på jobbet. Jag får vara glad för att jag ändå kunde leverera trots att jag hade en dålig känsla och ingen energi. En väldigt jobbig match mentalt därför att jag kände som jag kände.

Varför kände du så?

– Jag kände mig fräsch i första ronden och när man börjar träffa brukar man få adrenalinkickar men jag kände direkt att det fanns ingen energi. Det var en tom reservtank den där dagen. Jag kände panik och fick kämpa för att hålla ihop. Det var frustrerande, för det var så mycket mer jag hade kunnat göra. Men det får jag plocka fram i denna matchen.

Kan det vara en reaktion på allt som sas mellan er och mediebevakningen inför matchen? Mikaela mådde ju uruselt redan inför den.

– Det är en fruktansvärd utmaning man utsätter sig för inför ett helt folk. Klart att det påverkar. Men ibland handlar det om dagsform, det får man inse som elitidrottare. Även om man formtoppar och gör allt systematiskt kan man inte styra att ibland har man en dålig dag i kroppen.

Framstod som den goda i svenskmötet

I förhandssnacket blev Klara den goda när Mikaela tog rollen som the bad girl.

– Det blev väl en naturlig reaktion på att hon betedde sig som hon gjorde och jag inte gjorde likadant. Då blev det ganska lätt att se snäll ut bredvid henne. Jag tror nog att jag är ganska snäll, men man kan inte vara snäll i ringen.

– Jag är gärna kaxig när tillfälle ges men jag kan inte förställa mig. Jag är fruktansvärt dålig på att fejka någonting. Det måste komma naturligt och då kan jag vara vidrigare än många andra i stundens hetta.

Till matchen mot Mikaela Laurén gick Klara upp till weltervikt som hon nu är kvar i. En positiv viktökning med tre kilo.

– Hela min boxningskarriär handlar om att göra mig komplett och få ihop alla delar. Jag börjar bli så bra som jag kan bli men det är en kurva som går i olika faser. Från 2016 har det varit en stadig känsla av att jag gått framåt som jag ska. Mycket av det tror jag beror på att jag har lagt på mig muskler.

– Häromdagen tänkte jag på att när jag gick i min tidigare viktklass kände jag mig väldigt smal på invägningarna. Och det är ingen skön känsla. Inför Mikaleamatchen kände jag mig stark och inte smal och spinkig. Normal. Detta är min vikt.

Ingen flaggstång som Mikaela kallade dig?

– Nej, precis. En fyr kanske?

Mikaela Laurén ska vara med i Let´s dance och du vill gärna vara med i Så ska det låta.

– Vi försöker ta över svensk underhållning …

– Folk som känner mig vet att jag skrev det på en tioårsplan när jag var 20, att jag skulle vara med i Så ska det låta. En bucket list.

Då är det sista chansen nu (Klara är 29 år).

– Precis, men som sagt, fokus ligger inte på det. Jag höll på mycket med musik och fick vara med om att spela in en hit på gymnasiet. Jag sjöng i ett band som spelade in två låtar. Cream Nose blev omtyckt. Det var killarna i bandet som hade skrivit musiken.

Fokuserar bara på matchen

Du tittar inte framåt mot vad du ska göra efter boxningen?

– Nej. Jag tror inte hjärnan mår bra av att tänka på för många andra saker. Om jag ska vara bra den 24:e så är hela min hjärna inställd på det. Resterande liv får man ta efter den matchen. En rätt skön känsla för då vet man var fokus ligger. Och alla andra vet det också.

Kan du se att du håller på med boxningen i tio år till?

– Gud nej. Tio år till. Aldrig. Nej, aldrig. Därför att gör man det professionellt med hundra procent fokus innebär det att du äter aldrig något gott. Bara sunda saker som ger din kropp rätt energi. Du lägger dig i tid. Det är ett väldigt isolerat liv för att kunna bli världsbäst. Något jag gärna gör nu men det är inget roligt liv i tio år till. Så jäkla kul är det inte att stå och slå på en säck sex dagar i veckan. Inte speciellt stimulerande intellektuellt.

– Jag har aldrig tänkt eller försökt att sluta. Kanske är det svårare än man tror. Eller så är det enklare.

Vad är det i boxningen som fascinerar dig?

– Jag har alltid gillat att det är äkta. Du kan inte fejka eller fuska i en boxningsring. Allt vad du är, kan eller inte kan kommer fram där. Jag gillar råheten och känslan av att när du möter någon annan i en kamp där du måste hitta fram alla delar du har inom dig. En naken, jobbig, fast givande upplevelse.

Allt kretsar kring boxningen

– Själva matchen är underhållning också. Att leverera på en scen borta från vardagen. Jag har aldrig hittat något jämbördigt substitut så jag får kanske svårt att lämna det. Vi tränar, tränar, tränar och går match väldigt sällan och det är ju inte träningen jag njuter av. Det är matchen.

Utöver boxningen? Gör du någonting annat?

– Nja, nu känner jag att hela mitt liv kretsar kring den här matchen och har gjort det sedan en lång tid tillbaka. Klart att jag kan göra annat och koppla av men det är inte så att jag går på en massa externa projekt.

Gillar du att vara i strålkastarljuset?

– Ja. Jag gillar den situationen och det scenariot och har inga problem med det. Känner det inte som jobbigt utan trivs med att folk förväntar sig att jag ska bjuda på underhållning och bra boxning. Jag är i mitt esse då. Speciellt när jag är under press som jag kommer att vara den 24:e.

– Blir jag hotad av en bra motståndare höjer jag mig. Det blir jag nu. Jag kände mig inte hotad av Mikaela eftersom jag kände att jag skulle vara den bättre boxaren. Kanske var det därför som jag inte var svinbra eller åtminstone så bra som jag skulle kunna vara. Men jag kommer definitivt bli hotad av fröken Brækhus.

På plats och såg mästarens senaste match

Klara var på plats i Oslo när Brækhus gick sin senaste match som blev en snabb knockoutseger över Anne Sophie Mathis i den första proffsboxningsgalan i Norge på 35 år. ”Jag blev inte avskräckt utan är mer självsäker efter att ha sett detta live. Känner mig mer viss om min egen vinstchans mot henne”, sa Klara efter matchen och fick ett hånskratt från norskan till svar.

– Jag kom precis från Mikaelamatchen och vi höll faktiskt ett bra tempo så det tempo Brækhus och Mathis höll var inget som imponerade på mig. Sen avslutade Cecilia absolut fint i andra men det var inget som fick mig skrämd eller orolig. Det är boxning, ingen raketforskning. Hon är duktig, men hon har inte fyra armar. Hon är inget underbarn. Bra på att boxas, men det är jag också.

Brækhus har en perfekt matchlista medan Klara har en förlust, på poäng mot argentinskan Erica Anabella Farias som slog ned Klara i den femte ronden.

– Jag förlorade mot en tjej som är en av de mest hårdslående damboxarna globalt. Förlusten betydde jättemycket. Absolut inget kul eller något jag önskat men med facit i hand behövde jag nog den käftsmällen för att förändra saker i mitt upplägg, min karriär, var jag bodde och hur jag tänkte. För jag hade stängt av väldigt mycket annat för att bara prestera inom boxningen och glömde att om jag stängde av allt blev jag kanske inte den bästa boxaren jag kunde bli.

– När man varit elitidrottare i många år är man van att saker är jobbiga. Man är van att kämpa och slita. Man är duktig på att stänga av saker som andra inte stänger av. Ibland är det bra, men ibland går det över en gräns och ger motsatt effekt.

Är du bra nu på att koppla bort tankarna på boxningen?

– Jag är nog väldigt bra på det. Jag är ingen som går och tänker på träningar efteråt. Jag gillar att se film från sparring för det är när jag ser mig själv visuellt som jag lär in bättre. Men då kollar jag det och sen släpper jag det.

Tillbaka i Skåne igen

Efter att ha bott och tränat i Hamburg och Köpenhamn flyttade Klara hem till Malmö.

– Känns bra att ha en bas jag inte insåg tidigare att jag kanske behövde. När man har ett så krävande yrke är det skönt att få en tillhörighetskänsla. Det saknade jag väldigt mycket i Danmark. Det finns många roliga platser att bo på men din familj och dina vänner är de som betyder mest i slutändan.

Proffsboxare. Har du världens underligaste yrke?

– Ja, det skulle jag nog säga. Det är ju verkligen ett speciellt yrke man har.

Ett jobb som delar folk. En del vill totalförbjuda det. Andra älskar sporten som handlar om att slå på människor.

– Man är så van med att det är kontroversiellt men det känns som att den diskussionen lagt sig något. Folk kan väl bara slappna av. Låt folk slåss med varandra i ringen om de vill. Det är två individer som väljer det själva och det är en internationellt respekterad sport med all träning och alla utmaningar den innebär. Allting behöver inte vara invirat i kuddar.

Klara Svensson har nått en position som ger henne mycket uppmärksamhet i media. När Anthony Yigit blev Sveriges förste Europamästare på 30 år förra helgen nämndes det inte i varken Svt:s eller TV4:s sportsändningar.

– Tråkigt men en reflektion över hur liten förståelse det generellt finns för proffsboxning i Sverige. Alla vi inom boxningen ser hur stort det är med Europatiteln. Det är synd att det krävs kontroversiella rubriker och att man sprutar myggspray och piss och mög på varandra. Att sånt ska ta fokus från sporten.

– Jag har inget behov av att vara en sorts clown för att göra matchen mot Brækhus eller mitt namn större. Det var inte för att synas i media som jag blev proffsboxare. Det var för idrotten. Skidåkare behöver inte vända ut och in på sig i sociala medier för att uppmärksammas. Det kan vara svårt att både vara elitidrottare och marknadsförare samtidigt, säger Klara Svensson.