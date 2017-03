Trots nyheter - Ericsson besviken

”Inte riktigt vad vi hade hoppats på”

Med ett nytt golv och andra nyheter attackerar Sauber den andra testveckan.

Men tiderna är svaga.

– Det är inte riktigt vad vi har hoppats på, säger Marcus Ericsson.

För teamets del var det många nyheter när de avslutande fyra testdagarna inleddes i spanska Barcelona. Under förmiddagen debuterade Pascal Wehrlein , tysken som skadade sig i samband med en olycka under Race of Champions i januari missade den första testveckan.

– Det var skönt att vara tillbaka i bilen, jag har inte suttit i en F1:a sedan tävlingen i Abu Dhabi i november och det är lång tid, säger han.

– Kroppen känns bra och i dag handlade det mest om att bli av med ringrosten, lära känna bilen och ingenting annat.

Hur var det att se förra veckans tester från sidan?

– Det var väldigt tungt att inte få köra, jag kände mig i form, men läkarna sa nej. Det fanns inget mer jag kunde göra utan fokusera på min träning och ta mig tillbaka. Nu är jag här och vi jobbar vidare efter det.

En bit från täten

Efter lunch lämnade han över bilen till Marcus Ericsson som under sin tredje testdag för året snart var uppe på liknande tider med de mjuka däcken, 1.23,630 - men det är långt efter de snabbaste konkurrenterna.

Felipe Massa körde dagens snabbaste varv på 1.19,726 med de supermjuka däcken, Red Bulls Daniel Ricciardo låg på 1.19.900 med de ultramjuka och Ferraris Sebastian Vettel körde ett varv på 1.19.906 med de mjuka däcken.

– Det är helt omöjligt att veta någonting om hur folk ligger till och vad de håller på med, säger Marcus Ericsson.

– Därför säger tiderna inte så mycket.

Nyheter

Till dagens tester har Sauber bland annat fått ett nytt golv, nya bargeboards och nya detaljer till framvingen - vilket har rubbat balansen i bilen.

– Det som kändes så bra i slutet av förra veckan kändes inte alls lika bra nu. Det är lite frustrerande samtidigt är det grejer som har potential, säger Ericsson.

– Golvet har en väldigt stor betydelse och det påverkar andra delar också. Ibland är det så att man måste ta ett steg tillbaka för att kunna ta två steg framåt. Man behöver stämma in grejerna. Dessutom var det Pascals första dag och han vet inte hur bilen kändes förra veckan och när jag kom in i bilen så kände jag att balansen inte alls var bra vilket gjorde att vi fick göra stora förändringar. Det är lite svårt när man kör en halv dag.

Det kommer Ericsson att göra i morgon också. Testprogrammet för de återstående tre dagarna är inte spikat än, men det mesta tyder på att Ericsson har en halv dag i bolen i morgon och sedan avslutar med en hel dag på fredag.