”Sämre racing? Ja risken finns”

▪ Däcken – sju olika gummi-blandningar: Ultrasoft (lila), supersoft (röd), soft (gul), medium (vit), hard (orange), intermediate (grön), wet (blått).

Under de fem första racen har Pirelli valt ut tre gummiblandningar och teamen får fritt välja mellan dem. Från och med det sjätte loppet får förarna själva välja ut tre gummiblandningar att använda under en tävlingshelg.

▪ Bilen:

2016: 1,8 meter bred på bredaste stället.

2017: 2 meter bred.

✓ Bakvingen, 2016: 95 cm hög.

2017: 80 cm hög.

✓ Framvingen, 2016: 165 cm.

2017: 180 cm.

✓ Vikt, 2016: 702 kg. 2017: 718 kg.

✓ Bränsle, 2016: 100 kg bränsle per race.

2017: 105 kg.

✓ Motor, 2016: Fem motorer per säsong, en förare kunde byta flera motorer under en helg för att slippa flyttas tillbaka i startuppställningen inför flera lopp.

2017: Varje förare får använda fyra motorer under en säsong, men tillverkarna får

utveckla dem fritt.En förare får inte heller

byta motor flera gånger under en helg för att på sätt ta alla bestraffningar på en gång och slippa straffas under flera tävlingshelger.

✓ Däcken: Framdäcken är 30,5 cm

breda, sex centimeter bredare än 2016. Bakdäcken är 40,5 cm, åtta centimeter bredare än 2016.

▪ Svårare starter: Från och med

i år är det bara tillåtet att ha en spak för koppling och från och med i år får den

inte heller programmeras vilket gör det svårare att hitta dragläget. När säkerhetsbilen har varit ute på banan och ska starta om loppet är det också stående starter, det är det också när det regnar.

▪ Bestraffningar: Fjolårets trams med bestraffningar i efterhand ska bort, tävlingsledningen ska vara försiktigare med att utdela straff när bilar kolliderar

eller berör varandra. Med andra ord ska förarna våga satsa i en omkörning, utan att straffas i efterhand.

▪ Ingen mästare: För första gången sedan 1994 när Alain Prost lade av, finns det ingen titelförsvarare på startlinjen.

Nico Rosberg lämnade mästerskapet

innan han ens tagit emot VM-pokalen.

▪ Förare som har bytt team:

Valtteri Bottas (Williams 3 Mercedes)

Esteban Ocon (Manor 3 Force India)

Kevin Magnussen (Renault 3 Haas)

Nico Hülkenberg (Force India 3 Renault)

Pascal Wehrlein (Manor 3 Sauber)

Lance Stroll , Williams, är debutant.

Stoffel Vandoorne , McLaren, har lämnat jobbet som testförare och ersätter Jenson Button.

▪ Här är förarna 2017:

3 Mercedes: 44) Lewis Hamilton

77) Valtteri Bottas

3 Red Bull: 3) Daniel Ricciardo

33) Max Verstappen

3 Ferrari: 5) Sebastian Vettel

7) Kimi Räikkönen

3 Force India: 11) Sergio Perez

31) Esteban Ocon

3 Williams: 18) Lance Stroll

19) Felipe Massa

3 McLaren-Honda: 2) Stoffen Vandoorne

14) Fernando Alonso

3 Toro Rosso: 26) Daniil Kvyat

55) Carlos Sainz

3 Haas: 8) Romain Grosjean

20) Kevin Magnussen

3 Renault: 27) Nico Hülkenberg

30) Jolyon Palmer

3 Sauber: 9) Marcus Ericsson

94) Pascal Wehrlein