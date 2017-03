”Kan innebära slutet på Johaugs karriär”

FAKTA

Hur många ärenden når Cas varje år?

Ungefär 300.

Hur många jurister hanterar varje ärende?

Tre. Cas har knutit till sig sammanlagt 300 jurister från 87 länder, med stor erfarenhet från både juridiken och idrotten.

Är Cas verkligen sista instans?

Nej, inte formellt. Det finns en möjlighet att driva ärendet vidare till civil domstol i Schweiz, men då krävs det mer eller mindre övergrepp i rättsak eller andra juridiska formalia snarare än själva sakfrågan.

Hur lång tid behöver de?

Gäller det ett kontraktsbråk eller liknande tar det mellan 6 och 12 månader. Gäller det beslut tagna av nationella förbund, som i detta fall, kommer ett beslut senast tre månader efter att Cas fått in ärendet. I brådskande fall går det ännu snabbare.

Finns det några svenska jurister inom Cas?

Ja, just nu två. Conny Jörneklint, Kalmar, och Lars Nilsson, Stockholm.

Var ligger Cas?

Huvudkontoret är i Lausanne, Schweiz, men de har även kontor i Sydney och i New York. (TT)