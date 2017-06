Bästa knepen för att lyckas i nya managerspelet

Experten Emil K Lagnelius ger sina tips

MANAGERSPEL. Dags för Sportbladet manager höst och jag tänkte komma med några tips som du kan ha med dig när du plockar ut din elva.

Här är fem vägar till att besegra polarna.

✓ Hitta försvarare som i verkligheten spelar mittfältare

Under våren fanns det flera spelare som spelade betydligt högre upp i planen än den position de var uppsatta som i Manager. Exempel: Daniel Sundgren , AIK, Yoshimar Yotun , Malmö, Tom Petersson , Östersund, Egzon Binaku och Rasmus Lindgren , Häcken.

Bästa exemplet var Björn Paulsen , Hammarby, som spelade som anfallare och svarade för tre mål och lika många målgivande passningar. Under höstsäsongen är Paulsen kvar som back på Manager, men hans pris har stigit till 5,5 miljoner.

Kanske har du ”inside information” och vet någon försvarare som kommer att lyftas upp i planen?

✓ Hitta mittfältare som i verkligheten spelar anfallare

Samma tanke som punkten ovan. Under hösten fanns flera exempel, typ: Pawel Cibicki , Malmö, Moses Ogbu , Sirius, Nahir Besara , Örebro och Dzenis Kosica , J-Södra.

⁠ Tro på dina stjärnor

Ju dyrare spelare – ju dyrare att byta in under spelats gång. Välj ut tre eller fyra stjärnspelare som du litar på kommer få spela regelbundet och leverera. Sedan kan du byta ”ströspelarna” efter vilka som spelar för dagen och har lätt motstånd.

⁠ Leta efter fynd

Några omgångar in gör t ex stjärnan Haris Radetinac , Djurgården, comeback efter lång skadefrånvaro. Även om han kanske bara får hoppa in till en början så är tre miljoner kronor för honom ett fynd. Men han byter du in när det blir dags.

Kanske hittar du egna fynd som inte andra har koll på om du letar noga?

⁠ Kolla spelschemat för de fem första omgångarna

Det är alltid skönt att få en bra start i Manager (annars är det lätt att man får panik och hamnar i byteshysteri som kostar en massa pengar).

Serieledaren Malmö FF :s spelare är förvisso dyra, men de inleder mot relativt svagt motstånd: Athletic , h (plats 16), Häcken , b (9), Sirius , h (5), Jönköping , h (12), och Sundsvall , b (13).

FAKTA Sportbladet manager höst Pågår 1 juli – 6 november. Läs mer