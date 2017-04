Målskyttens gest mot Blåvitts fans















AFC Eskilstuna möttes av hånfulla banderoller.

Hur de svarade?

Genom att ”stjäla” poäng av IFK Göteborg – och fira med gester mot Blåvitts fans.

I mitten av oktober kom beskedet att AFC United byter namn och flyttar till Eskilstuna inför sin första säsong i allsvenskan.

När det orangeklädda laget gästade Gamla Ullevi haglade gliringar från IFK Göteborgs fans.

Flera banderoller hölls upp inför avspark.

”Byter stad varannan dag – ingen vill veta av ert skitlag” , stod att läsa på en av dem.

Hysén målskytt

AFC såg också ut att få en tung kväll på planen.

Tobias Hysén satte 1-0 i den 52:a minuten med sitt första allsvenska mål för säsongen.

Men sen kom repliken.

Gestikulerade mot fansen

Buya Turay rann igenom i ett friläge och placerade in 1–1-målet som tystade Gamla Ullevi. Han firade då genom att gestikulera mot Blåvitts supportrar och varnades för tilltaget.

IFK Göteborg låg på för ett ledningsmål och vädjade också om straff två gånger om – men resultatet stod sig matchen ut.

– Det känns absolut som ett misslyckande. Det gör det alltid när vi inte vinner på hemmaplan, säger Blåvitt-tränaren Jörgen Lennartsson i C More.

– Vi gör ingen bra match men vi tar med oss poängen. Vi kan betydligt bättre än det vi visar i dag. Men vi visar egenskaper man behöver i en lång serie, att vi fajtas in i det sista, säger AFC-tränaren Pelle Olsson i C More.

Med minuter kvar att spela byttes målskytten Turay ut – varpå kraftiga burop hördes från läktarhåll.