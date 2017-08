Succén: Kan ta första segern på över ett år

Foto: STREETER LECKA, GETTY IMAGES

Han avslutade urstarkt och är nu i ensam ledning inför sista rundan av PGA-tourtävlingen Wyndham Championship.

Nu jagar Henrik Stenson, 41, sin första seger på över ett år.

– Det känns bra att man är med där uppe och hugger, säger han.

Det var länge sedan Henrik Stenson var så här glödhet med puttern.

Den svenske världsnian sänkte birdeputt efter birdieputt under den tredje och näst sista rundan av PGA-tourtävlingen Wyndham Championship i North Carolina och tur var väl det – för ”moving day” höll på att förvandlas till ett fiasko.

Slog i vattnet

På det sjunde hålet – ett korthål – drog ”Iceman” sitt utslag i vattnet, fadäsen renderade i en dubbelbogey och därefter tappade den svenske världstjärnan sitt ”momentum”.

Efter tre raka par på åttan, nian och tian kom sedan en bogey på elvan och där och då hade Stenson ramlat ner till en delad åttonde plats.

– Det var två misstag som kostade mig tre slag..., säger han.

Men han tog sig själv i kragen och avslutade urstarkt.

Tre raka birdies på hål 13, 14 och 15 gjorde att han klättrade tillbaka till 15 slag under par och på det 17:e hålet kom ännu en birdie – den åttonde för dagen.

Väl i klubbhuset kunde han signera ett scorekort på 66 slag, fyra under banans par, och han är just nu i ensam ledning på totalt 16 slag under par inför söndagens sista runda, ett slag före amerikanska trion Kevin Na, Ollie Schniederjans och Webb Simpson.

– Jag har puttat väldigt bra den här veckan och slagit en hel del bra järnslag också. Jag är väldigt nöjd med avslutningen och det känns bra att man är med där uppe och hugger, säger han efteråt.

”På rätt väg”

41-åringen har därmed ett gyllene slagläge i jakten på sin första seger sedan den där historiska British Open-titeln i mitten av juli förra sommaren.

Formbeskedet kan heller inte komma mer lägligt; nästa vecka inleds nämligen FedEx Cup (PGA-tourens slutspel) där hisnande prispengar finns i potten.

Stenson har vunnit slutspelet en gång, år 2013, och år 2015 kom han tvåa. Han är just nu på 75:e plats på FedEx-rankningen men en seger i Wyndham Championship skulle lyfta honom till en 23:e plats.

Och Stenson har spelplanen klar inför söndagens sista runda.

– Jag ska spela på samma sätt; vara noggrann från tee och aggressiv med de kortare klubborna, säger han.

Vinnaren i Wyndham Championship belönas med drygt en miljon dollar (cirka 8 miljoner kronor) i prispengar.