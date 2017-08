Efter mordhoten: Förbundspampen dömer ut Bosnien

Bosnien hotade med att mörda Viktor Gaddefors efter Sveriges skrällseger.

Nu dömer basketförbundets generalsekreterare, Lena Wallin-Kantzy, ut det bosniska landslaget.

– Jag är väldigt besviken, det är grova hot och inte acceptabelt, säger hon.

Sverige var i princip piskat att vinna för att hålla VM-drömmen vid liv och motståndet var det tuffast möjligaste.

Då svarade Sverige för en rejäl knall.

Med ett imponerande skytte blev det storseger, 88–72, på bortaplan och Viktor Gaddefors lyckades neutralisera den bosniske storstjärnan, och hela VM-kvalets bästa poänggörare, Dzanan Musa.

Kritiserar bosniska coachen

Men efteråt reagerade Bosnien på Gaddefors fysiska spel och mordhotade honom efter slutsignalen .

– De tyckte att jag gruffade för mycket på Musa. Då blev det lite stökigt och sedan började de bosniska spelarna säga att de skulle döda mig, att de skulle mörda mig efteråt, berättade den svenske stjärnan för Sportbladet i natt.

Foto: Bildbyrån Viktor Gaddefors

Efter kaoset i går kväll väljer nu svenska basketförbundets generalsekreterare, Lena Wallin-Kantzy, att döma ut Bosniens landslag och framför allt förbundskaptenen Dusko Vujosevic.

– Det är grova hot och inte acceptabelt. Jag är väldigt besviken på bosnierna. Men spelarna är unga och vill vinna. Det är ingen ursäkt, men de har stor press på sig.

– Därför är det ett olämpligt ledarskap, att deras coach inte lyckas hålla ihop det. Jag såg själv tv-bilderna, deras spelare springer fram till den svenska bänken. Det såg inte snyggt ut och sånt får inte förekomma. Men jag är stolt över hur Sverige hanterade det, fortsätter Wallin-Kantzy.

”Får se om det kommit en rapport”

Hoten ska nu diskuteras inom förbundet.

– Vi kommer att kolla med Fibas tävlingschef och se om det kommit in en rapport, det borde det ha gjort. Vi kan inte lämna in en protest just nu, men jag vet inte om det är en säkerhetsfråga eller inte. Vi får se vad som händer.

Skrällsegern mot Bosnien gör att Sverige plötsligt har ett vidare kval mot VM i egna händer inför de två avslutande gruppspelsmatcherna, mot Armenien och Slovakien, som dessutom spelas på hemmaplan.

LÄS OCKSÅ Svensken dödshotad efter skrällsegern: ”De skulle mörda mig”

► Snabbaste vägen till största och bästa nyheterna – ladda hem Sportbladet app (iPhone)

► Snabbaste vägen till största och bästa nyheterna – ladda hem Sportbladet app (Android)