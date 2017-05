Tillståndet kritiskt – kollegorna bedrövade

Världsmästaren Nicky Hayden krockade under en cykeltur.

Tillståndet är fortfarande livshotande och hans kollegor visar sitt stöd.

– Vi tar enormt stora risker varje helg när vi tävlar, men så händer något sådant under en cykeltur, säger världsmästaren Marc Marquez.

Under tretton säsonger körde amerikanen Nicky Hayden motoGP, han gjorde även ett inhopp i höstas. I år har han kört VM i superbike och han stannade kvar Italien efter helgens deltävling på Imola.

Nästa vecka kör mästerskapet på Donington i Storbritannien och Hayden valde att sköta sin fysträning i trakterna kring Rimini. Under onsdagen cyklade han tillsammans med ett par vänner när han frontalkrockade med en personbil.

Smällen var så kraftig att bilens vindruta trycktes in och Hayden slungades ut i vägrenen. Han drabbades av svåra huvudskador, inre blödningar och flera frakturer.

– Nicky Haydens tillstånd är fortfarande extremt kritiskt, meddelar sjukhuset.

Enligt uppgifter i italienska medier är amerikanen för svag för att opereras.

Valentino Rossi förkrossad

Haydens tidigare kollegor i motoGP befinner sig i Frankrike där det tävlar på Le Mans i helgen och nyheten om cykelolyckan har gjort flera av dem förkrossade.

– Det är fruktansvärda nyheter. De första timmarna efter olyckan hade jag svårt att förstå vad som hade hänt, jag ringde den behandlande läkaren direkt, berättar italienaren Valentino Rossi som varit teamkollega med Hayden.

– Läkaren är en vän till mig och han berättade att Nickys situation var väldigt svår redan från början. Nu, när det gått lite tid, börjar man förstå och det är enormt ledsamt. Nicky var en fantastisk förare, en stor talang, en världsmästare och framförallt är han en förbaskat bra kille.

Rossi, som är en av tidernas största mc-förare, förlorade VM-titeln till Hayden 2006 och de har kört i samma team under tre säsonger. Trots att de länge var rivaler på banan har de alltid varit vänner vid sidan av den.

– Just nu är det riktigt illa, säger Valentino Rossi.

– Hela situationen är väldigt svår, vi kan bara hoppas på det bästa.