Karlsson och Hedman återförenas i All Star

Tonårskompisarna minns: ”Jag nådde under bröstkorgen på honom”

LOS ANGELES. De möttes första gången på ett ungdomsläger i Munkfors för femton år sedan.

Nu ska Erik Karlsson och Victor Hedman spela NHL:s All Star-match tillsammans.

– Ja, det är häftigt att tänka på hur långt vi kommit och nu får uppleva det här ihop, säger ”Vigge”.

Det är ett strävsamt gammalt svenskt par som återförenas under NHL:s pågående All Star-baluns i centrala Los Angeles.

Erik Karlsson och Victor Hedman , båda födda 1990, har varit vänner sedan tidiga tonåren, kämpat ihop på ungdomsläger, bildat backpar i JVM och spelat tillsammans i Tre Kronor.

Till exempel.

– Det är femton-sexton år sedan vi träffades första gången. Det var på ett läger med ungdomslandslaget i Munkfors och jag minns framförallt hur stor och bra ”Hedda” var, berättar Erik när vi träffar honom inför festen i det sydkaliforniska solskenet.

Han fortsätter:

– Jag var helt okej men inget speciellt och Anders Forsberg, förbundskaptenen, sa åt mig att kolla på Hedman. ”Han missar inte ett pass. Det är dit du vill komma”. Jag har jobbat på det sedan dess. Jag kommer också ihåg en bild på mig och Hedman från U18-VM i Tjeckien. Jag var väl 1.70 lång och vägde väl 50 kilo, medan han redan var lika stor som han är nu. Jag nådde under bröstkorgen på honom, ha ha.

”Går mig på nerverna”

Victor minns han också.

– Ja, Erik gillade att gå mig på nerverna och det gör han fortfarande, kluckar Tampa-bjässen skämtsamt.

– Nej, vi har alltid haft oerhört kul tillsammans. Det är svårt att inte gilla Erik. Han är väldigt pratglad och ingjuter förtroende i alla sina lagkamrater, hans tro på sig själv smittar liksom av sig. Så har det alltid varit.

Nu utgör de båda kompisarna, tillsammans med Montreal-stjärnan Shea Weber, alltså backbesättningen i den så kallade Atlantic-divisionens All Star-lag i Staples Center i Los Angeles.

– Ja, det är häftigt att tänka på hur långt vi, som träffades som tonåringar, kommit och nu får uppleva det här ihop, säger ”Vigge”.

”EK 65” håller med.

– När man väl börjar spela här borta hinner man inte hänga särskilt mycket med vänner som själva spelar, så jag ser verkligen fram emot att få umgås med Victor ordentligt, säger han.

”Erik kommer nog aldrig byta”

Erik gör sitt fjärde All Star-framträdande medan showen i LA innebär debut för Victor – och Ottawas hyllade kapten ska göra sitt bästa för att underlätta för sin gamle vän.

– Själv var jag väldigt nervös under min första All Star, men jag ska försöka få ”Hedda” att slappna av, njuta och ta in allting. Man ska inte tänka för mycket på de här evenemangen. Han har varit så bra i så många år och förtjänar verkligen att få vara med om det.

Hedman tror att det nog ska gå bra.

– Jag blir aldrig särskilt nervös, jag känner mig mest exalterad över att få vara här och träffa alla spelare. Det är oerhört häftigt, faktiskt.

– Vi får väl bara se hur det blir med själva matchen. Vi spelar ju tre mot tre och Erik kommer förmodligen aldrig byta (brett leende).

Så låter det när gamla vänner pratar om varandra...

