Vann Super Bowl efter galen upphämtning

Tom Brady vann sin femte Super Bowl

Det har aldrig hänt att ett lag har hämtat upp ett tiopoängsunderläge i Super Bowl förut.

New England Patriots hämtade upp 25.

Efter mirakulösa comebacken – och en historisk förlängning – segrade Patriots över Atlanta Falcons i Superbowl.

– Vi kommer fira det här rejält i natt. Tack till alla fans hemma i Boston, New England, vi älskar er, sa Tom Brady uppe från segerpodiet.



















1 / 8

NFL-finalen i amerikansk fotboll utvecklade sig till en riktig nagelbitare.

Efter första kvarten av matchen i Houston, Texas, stod det 0–0 och båda lagen spelade spänt. Men Atlanta vaknade till liv under den andra kvarten, gjorde flera touchdown och kunde gå ut i halvlekspaus med en 18-poängsledning.

I inledningen av andra halvlek var New England pressat att gå i kapp, men Atlanta utökade i stället sin ledning redan under de första minuterna.

Rutinerade New England gjorde därefter en galen upphämtning i slutet av matchen, med 31 raka poäng. Matchen slutade 34–28 efter förlängning. Aldrig tidigare har Superbowl avgjorts på övertid.

Trump hade rätt

Det var Atlantas andra NFL-final, men laget förlorade igen. 1999 blev Atlanta slaget av Denver Broncos.

New England Patriots var däremot i final för nionde gången, och har nu fem segrar. Stjärnan i laget är quarterbacken Tom Brady, en av USA:s största idrottskändisar. Brady har varit med vid lagets alla fem segrar, vilket är rekord för en quarterback.

Långt över 100 miljoner tv-tittare följde finalen bara i USA, och även på andra håll i världen följde miljoner fans matchen.

President Donald Trump är starkt förknippad med New England Patriots och är god vän med såväl Brady som tränaren Bill Belichick. I en intervju med Fox några timmar före matchen tippade han att New England skulle vinna.

– De kommer att göra det väldigt bra. Tom är en vinnare. Tränaren är en väldigt bra tränare, sade presidenten, som senare såg matchen på en Superbowl-middag i Florida.

Gaga i pausen

Reklamen under Super Bowl har ihop med halvtidsunderhållningen växt till en jätteindustri. Enligt New York Times har kostnaden för 30 sekunder tv-reklam under sändningen i år krupit upp till 5 miljoner dollar – nästan 44 miljoner kronor – från strax över 2 miljoner för tio år sedan.

Inför årets match har bland annat en reklamfilm från Budweiser upprört, då den ska vara "anti-Trump" enligt vissa tyckare. Budweiser har dock förnekat att budskapet är politiskt. Bostadsuthyrningssajten Airbnb var mer tydligt politisk i en reklamfilm med en hyllning av allas lika värde.

Pausnumren brukar bli mycket uppmärksammade. I år var det artisten Lady Gaga som underhöll tittarna med en hitspäckad show som inleddes med att hon firades ned från taket i arenan.