Farah: Får kanske inte komma hem till barnen

Mo Farah har rötter i Somalia, ett av ländernas om Trump satt stopp för. Foto: TT

Löparstjärnan Mo Farah bor och tränar i USA.

Men nu kan britten stoppas från att komma hem på grund av Donald Trumps nya restriktioner.

”Jag kanske måste förklara för mina barn varför pappa inte kan komma hem”, skriver Farah.

Brittiske löparstjärnan Mo Farah – som tog OS-guld på både 5 000 meter och 10 000 meter i både London 2012 och i Rio de Janeiro 2016 – riskerar att bli drabbad av Donald Trumps nya restriktioner.

USA:s nye president har gett order om att inte släppa in någon från länderna Iran, Irak, Syrien, Somalia, Jemen, Libyen och Sudan i landet.

Mo Farah, som är brittisk medborgare men född i Somalia, bor och tränar i USA. Men i och med Donald Trumps nya order riskerar löparstjärnan att förbjudas att resa in i landet igen när han återvänder från sitt träningsläger i Etiopien.

”President Donald Trump har gjort mig till en främling” , skriver han i ett Facebookinlägg .

”Kanske inte får se mina barn”

Farah har bott i USA de senaste sex åren, men är nu rädd över att inte få komma hem igen.

”Jag och många andra är inte välkomna längre. Det är djupt bekymmersamt att jag kanske måste förklara för mina barn varför pappa inte kan komma hem igen” , skriver han vidare.

Även New York Rangers svenske center Mika Zibanejad riskerar att drabbas.

Zibanejad är född i Sverige med en finländsk mamma och iransk pappa, men New York Rangers räknar inte med några problem.

”Mika is a Swedish citizen. We don't expect any issues for him” , skriver NHL-klubben enligt DN .

I NHL finns också dubbla Stanley cup-mästaren Brandon Saad, nu i Columbus, som har syriskt ursprung. I Torontos spelar Nazem Kadri som har libanesiskt ursprung. Båda riskerar att påverkas av Trumps restriktioner.