”F1-förarna tror att det ett TV-spel”

Förre världsmästarens tuffa kritik

Hans pappa var en legendar.

Själv är han världsmästare - men nutidens F1-förare ger han inte mycket för.

– Det är som om förarna tror att de är ett TV-spel, säger Jac Villeneuve.

När han växte upp såg han sin pappa Gilles tävla mot förare som Niki Lauda, James Hunt, Mario Andretti, Ronnie Peterson och Nelson Piquet.

– På den tiden var det svårare att köra om, men det fanns också en större respekt mellan förarna, säger Villeneuve, som själv vann VM-titeln 1997, till motorsporttotal.

– Då fanns det inte en enda förare som plötsligt bytte linje mitt på rakan. Det var ingen förare som plötsligt bromsade på innern, han höll linjen, bromsade på utsidan och försökte bromsa sist. Det var rent spel, det handlade om respekt.

Legendar

Gilles Villeneuve var en legendar, en av Ferraris mest omtyckta förare och han var tvåa i VM 1979, men tre år senare omkom han under kvalet till F1-loppet på Zolder. Sonen Jac vann VM under sin andra säsong i F1 och hävdar att förarna under 1970- och 80-talen kolliderade när någonting i bilen gick sönder eller en förare gjorde ett misstag, medan dagens F1-förare räknar med att de kan köra in i varandra. Han går så långt att han jämför dagens förare med tv-spel.

– Det är som om förarna tror att de är ett TV-spel. Det finns ingen respekt, säger den 45-årige kanadensaren.

– Vad betyder respekt egentligen? Det ordet finns inte ens med i deras ordbok.

Omkörningsknapp

Sedan Ayrton Senna omkom 1994 har en F1-förare avlidit av de skador han ådragit sig under ett F1-lopp, Jules Bianchi, och även om bilarna förstörs i samband med en krasch kan förarna oftast kliva ur oskadda. Villeneuve anser att det enorma arbetet som man har lagt ner för att förbättra säkerheten har gjort förarna oförsiktiga.

– Det är lugnt typ, du kan ändå inte skada dig.

Han kritiserar också DRS som ger en förare extra fart under vissa delar av banan och önskar att F1 skulle gå samma väg som motoGP där det är föraren som avgör, inte materialet.

– Där behöver en förare ibland tio varv för att köra om en annan och under varje var så ser man vilket arbete och vilken kraft som han lägger ner för att lyckas, säger Villeneuve.

– Men med DRS så är det ” okej, här ska vi inte riskera någonting utan vi trycker på knappen och kör om”.

Till årets F1-säsong har man återigen gjort reglerna rejält för att göra sporen mer attraktiv och locka fler fans. De nya bilarna presenteras i slutet av februari och säsongen startar en månad senare.