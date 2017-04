Superstjärnan som ska fortsätta skriva historia

Russell Westbrook prisas för sitt rekord i trippeldubblar. Foto: J Pat Carter / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Han har svarat för en säsong som skulle kunna bli en Hollywoodfilm.

Russell Westbrook, 28, har spelat basket på en helt egen nivå och dominerat världens bästa liga totalt med sitt kompletta spel.

Nu ska han försöka skriva ett fint slut på historien om denna säsong genom att bära ett annars halvdant Oklahoma City Thunder till framgång i NBA-slutspelet.

Det har gjorts filmer om det händelserika fjolåret där mycket till en början handlade om Golden State Warriors och deras otroliga säsong där de slog rekord efter rekord. Då inte minst ”the Splash Brothers”, Stephen Curry och Klay Thompson, som även de krossade olika rekord på löpande band. Till sist blev det ändå LeBron James och Cleveland Cavaliers som blev huvudrollsinnehavarna när de vände finalserien mot Warriors och tog hem mästartiteln. Den här säsongen är det dock ingen tvekan om vem som dominerat mest i NBA och tagit sporten till en ny nivå.

Russell Westbrook föddes i Long Beach i södra Los Angeles. Där växte han upp och började spela basket med sin pappa. På high school hade dock inte Westbrook kommit så långt i utvecklingen, framförallt inte fysiskt. Till sist fick han ändå schoolarship och kom in på UCLA. Där gick utvecklingen snabbare och när NBA-draften gick av stapeln plockades han som nummer fyra totalt av Seattle SuperSonics.

Kandidat som ligans MVP

Strax därefter flyttade hela organisationen till Oklahoma och laget Oklahoma City Thunder bildades. Det är också den klubben som Westbrook spelat för i hela sin karriär och som han nu bär på sina axlar. Den här säsongen har 28-åringen nämligen lyft sig en nivå till och ses av många som ligans självklara MVP.

Laget Oklahoma har de senaste åren varit med i toppen och de har nått konferensfinal fyra av de fem senaste åren. Som bäst bars laget av Westbrook och Kevin Durant till en final 2011/12. Inför den här säsongen lämnade dock Durant för Golden State och det var givetvis ett stort tapp för Oklahoma som slutade sexa i den västra konferensen.

Slog historiskt rekord

Russell Westbrook kan däremot inte beskyllas för den mediokra tabellplaceringen. Han har gjort en säsong som kommer att finnas kvar i historieböckerna länge. Det mest upphaussade och uppseendeväckande är rekordet i trippeldubblar som han slog häromnatten.

En trippeldubbel är när en spelare under en match når tvåsiffrigt antal i tre av dessa fem kategorier: poäng, returer, assist, steals och blockade skott. Westbrook har i 42 matcher lyckats med att nå tvåsiffrigt antal i poäng, returer och assist. Något som ingen tidigare lyckats med.

En komplett spelare

Det tidigare rekordet var på 41 stycken och hölls av Oscar Robertson som satte det 1961/62. Westbrooks rekord innebär också att han nu snittar en trippeldubbel över en hel säsong med snitten 31,9 poäng per match, 10,7 returer per match och 10,4 assist per match. Något som spelare som Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James eller Stephen Curry inte varit i närheten av.

Westbrook verkar vara en så nära komplett spelare man kan komma. På lördag börjar slutspelet och Oklahoma ställs mot Houston Rockets. Då återstår det att se om Westbrook kan fortsätta att bära sitt lag framåt och fortsätta skriva på sitt filmmanus om sin historiska säsong.