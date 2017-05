”Jag kan säga till busschauffören”

CSM Bukarest fick ingen bra start på Champions League-semifinalen mot Vardar.

Det fick den svenska tränaren, Per Johansson, att ryta till ordentligt i en time out.

– Om vi vill åka hem kan vi göra det nu. Jag kan säga till busschauffören, sa Johansson.

De regerande Champions League-mästarna, CSM Bukarest , med de svenska stjärnorna, Isabella Gulldén och Linnea Torstensson, fick en tuff start på semifinalen mot Vardar från Makedonien.

Efter 20 minuter låg de under med hela 17–8. Då tog lagets svenska tränare, Per Johansson, time out.

– Nu finns det ingenting! Om vi vill åka hem kan vi göra det nu. Jag kan säga till busschauffören. Vad vill ni göra?, skrek Johansson.

Även om Bukarest höjde sig så var avståndet för redan för stort. Matchen slutade med förlust 33–38.

Det innebär att svenskkantade CSM Bukarest får spela bronsmatch i morgon klockan 15.15 mot Buducnost från Montenegro.

Finalen spelas mellan Györ och Vardar klockan 17.45.

