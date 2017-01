Henrik Stenson delad åtta i premiären

Foto: Getty Sport

Henrik Stenson började det nya golfåret med att bli delad åtta i Europatourtävlingen i Abu Dhabi.

Världsfyran gick sista ronden på 69 slag och var totalt 13 under par, fyra slag efter segraren Tommy Fleetwood, England.

Stenson noterade sex birdies och tre bogeys på slutronden.

Bragdguldsvinnaren tar en träningsvecka kommande vecka och nästa tävling blir i Dubai den 2–5 februari.

Peter Hanson slutade också på 13 under par efter att ha tappat placeringar den sista dagen. Han gick två under par på ronden.

Hela 16 spelare var inom tre slag inför slutronden och till slut vann Fleetwood, som gick fem under par sista dagen, med ett slag före världstrean Dustin Johnson , USA, och Pablo Larrazabal, Spanien.