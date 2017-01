Ny spelare in i VM-truppen

Foto: J RGEN JARNBERGER / BILDBYR N

PARIS. Kristján Andrésson har bestämt sig för att skriva in sin 16:e spelare i truppen.

Emil Frend Öfors gör mästerskapsdebut i kväll mot Qatar.

– Det är en dröm som går i uppfyllelse, säger han.

Högernian Johan Jakobsson står kvar och stampar på hjärntrappan hemma i Sverige.

Därför väljer nu förbundskapten Kristján Andrésson att skriva in sin 16:e spelare i truppen, vilket gör den komplett inför matchen mot Qatar i kväll.

Men han väljer inte att ta in Jakobssons reserv på plats, Andreas Cederholm, utan i stället vänstersexan från Alingsås, Emil Frend Öfors, som också är på plats på VM.

– Vi har hittills avvaktat med att skriva in vår 16:e spelare, men känner nu att vi kan göra det. Emil har gjort bra ifrån sig både under uppladdningen och under träningarna här i Paris och det ska bli kul att se honom även i VM, säger Andrésson i ett pressmeddelande.

Två byten under VM

– Det är en dröm som går i uppfyllelse att få spela VM för Sverige och om jag får chansen kommer jag förstås att göra allt jag kan för att vi ska ta två viktiga poäng, säger Frend Öfors.

22-åringen hade inte spelat en enda landskamp när han togs ut i VM-truppen.

Därmed har Sverige nu två vänstersexor när Jerry Tollbring får sällskap på kanten.

Men Albin Lagergren fortsätter att vara ensam högernia i truppen då Cederholm hålls utanför. Men kantspelaren Mattias Zachrisson kan fungera som backup.

Sverige kan nu göra två byten under turneringen. Det ena sparar man dock alltid in i det sista i fall det skulle bli en skada på en av de två målvakterna.