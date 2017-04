Vinner US Masters – efter galet drama

Född: 9 januari 1980 i Borriol, Spanien.

Världsrankning: Elva.

Majormeriter: Har tidigare varit tvåa i majortävlingar fyra gånger. Segern i US Masters var hans första majortitel i karriären.

Så slutade US Masters

1) Sergio Garcia, Spanien, 9 under par (birdie på första särspelshålet).

2) Justin Rose, England, 9 under par.

3) Charl Schwartzel, Sydafrika, 6 under par.

4) Matt Kuchar, USA, och Thomas Pieters, Belgien, 5 under par.

6) Paul Casey, England, 4 under par.

Senaste vinnarna i US Masters

2017: Sergio García, Spanien.

2016: Danny Willett, England.

2015: Jordan Spieth, USA.

2014: Bubba Watson, USA.

2013 : Adam Scott, Australien.

2012: Bubba Watson, USA.

2011 : Charl Schwartzel, Sydafrika.

2010: Phil Mickelson, USA.

2009: Angel Cabrera, Argentina.

2008: Trevor Immelman, Sydafrika.