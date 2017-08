Avslöjar: Stjärnan slutar i landslaget

En av 2000-talets största i svensk handboll



Ännu en stor landslagskarriär är över.

Sportbladet kan avslöja att Jonas Källman slutar i blågult.

– Vi tappar spetskvaliteter, säger förbundskaptenen Kristján Andrésson till Sportbladet.

För ett år sedan, efter OS i Rio, tackade en rad svenska handbollsstjärnor för sig i landslaget: Mattias Andersson, Tobias Karlsson och Kim Andersson.

Men Jonas Källman , som hade tackat nej till OS, meddelade lite överraskande att han skulle fortsätta och den nye förbundskaptenen Kristján Andrésson utsåg honom till lagkapten.

Men när man kom fram till VM tvingades Källman tacka nej då han skulle bli pappa igen.

Vänstersexan deklarerade dock att han gärna fortsatte i landslaget efter VM.

Hyllas av förbundskaptenen

Men när nu en ny handbollsäsong inleds kan Sportbladet avslöja att Källman lägger av i landslaget.

– Vi hade ett snack för ett par veckor sedan. Han har tackat för sig, säger Andrésson till Sportbladet.

36-åringen har kommit och gått i landslaget de senaste åren men han har aldrig sagt adjö till landslaget definitivt – förrän nu.

– Vi är helt överens. Han har gjort klart att det är bra nu. Jag uppskattar de landskamper och veckor han gjort med mig i landslaget, framför allt den första veckan som var otroligt viktig för mig.

All star team i OS 2012

Källman, som i dag spelar i ungerska topplaget Pick Szeged, är en av svensk handbolls största under 2000-talet. Han debuterade i landslaget redan 2001 och gjorde sitt första mästerskap 2004 under Bengt Johansson. Höjdpunkten i landslaget var OS 2012 när Sverige tog silver och Källman togs ut i turneringens all star team. Han var också med när Sverige blev fyra i hemma-VM 2011. Totalt gjorde han 646 mål på 222 landskamper och spelade tio mästerskap.

I klubblagsvärlden vann Källman Champions League tre gånger (2006, 2008, 2009) och spelade ytterligare tre finaler med spanska Ciudad Real (som blev Atletico Madrid sista två åren).

Vad betyder det för landslaget att han slutar?

– Det är klart att vi tappar spetskvaliteter och erfarenhet men samtidigt är det en position som vi har otroligt hög kvalitet på. Jag tänker på på framför allt Jerry Tollbring, Emil Frend Öfors och Hampus Wanne, som är de tre som varit med mest det senaste året, säger Andrésson.

En trio som spelar i Bundesligas tre bästa lag.