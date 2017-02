”Låt honom bli en egen person”

Storebror Robin efter Leo Borgs framfart





Tennistalangen Leo Borg, 13, bär ett efternamn som skapar omänskliga förväntningar.

Hans storebror kan berätta mer om det.

– Låt honom få växa in i sin roll och bli en egen person, vädjar Robin Borg, 31.

Det var den 1 maj 1997 och Robin Borg, 11, spelade sin första turnering på grusbanorna intill Kungliga tennishallen. Det blev förlust direkt i 13-årsklassen, 1–6, 1–6 mot Niklas Persson, Mälarhöjden.

När han i dag tänker tillbaka på tävlingsdebuten minns han att det var fler fotografer och reportrar än vanliga åskådare runt banan.

– Det där var ingen höjdare. Oavsett vad jag gjorde blev jag jämförd med min far. Jag är stolt över hans karriär och vad han åstadkom inom tennisen, men det var tufft när jag spelade själv. Samtidigt lärde jag mig mycket av det.

Som vad?

– Press kan betyda hundra olika saker. Att bli jämförd med sin far är en sådan sak, men till slut kände jag att, fan, jag spelar mitt spel och är min egen person. Då var jag 13–14 år.

Är klubbchef i IS Göta

Robin, son till Björn Borg och Jannike Björling, tillhörde Sverigeeliten som junior men nådde aldrig proffstouren.

Det betyder inte att han gav upp tennisen. Sporten har alltid varit en stor del av hans liv. Robin gick på tennisgymnasiet i Vetlanda varefter ett stipendium tog honom till Wisconsin, där han kombinerade studier och tennis under fyra år.

Han har spelat ligatennis i Tyskland under nio säsonger och spelade så sent som 2015 i elitserien för Solna. I dag bor han i Helsingborg med sin familj, fru och två barn, och jobbar som klubbchef i IS Göta.

– Det är otroligt kul. Jag har tennisen att tacka för utbildning, kontaktnät, allt. Jag har haft ett jätteäventyr med min tennis. Man behöver inte bli som Roger Federer för att få ut något av sin tennis, men de som vill satsa ska få alla möjligheter i världen.

”Ska spela sitt eget spel”

Vem tror du har haft roligast med sin tennis, du eller Björn?

– På ett eller annat sätt tror jag att vi har haft lika roligt.

Vad har du för råd till Leo?

– Att han ska spela sitt eget spel och inte tänka på omgivningen, men det gör han redan rätt bra. Han har gjort jättebra resultat, säger Robin Borg.