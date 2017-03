Kan portas helt – efter ordern om röda kort

Stenhårda straffet svenske tränaren riskerar

Svenske handbollstränaren Mikael Apelgren i blåsväder Foto: Boris Grdanoski / TT / NTB Scanpix

Mikael Apelgren beordrade fyra av sina spelare att ta ett rött kort – och fick hela handbolls-Norge att rasa.

Nu kan Elverumtränaren straffas stenhårt.

Norska handbollsförbundet vill stänga av Apelgren från all handbollsrelaterad verksamhet under en månad, skriver Østlendingen.

Norska Champions League-laget Elverum hade redan säkrat seriesegern i norska ligan med två omgångar kvar att spela.

Då beordrade svenske tränaren Mikael Apelgren fyra av sina spelare – däribland landslagsmeriterade svensken Kristian Bliznac – att ta ett rött kort för att vara ”nollställda” inför slutspelet.

– Det kändes inte bra på något sätt, men jag måste vara cynisk och göra allt för att vi ska få de bästa möjliga förutsättningarna för att vinna slutspelet. Även om jag står för det jag gör så ger det mig som sagt en dålig känsla, sa Apelgren efteråt.

”Det är en skandal”

Agerandet fick stora delar av handbolls-Norge att rasa .

– Det är bedrövligt gjort av en ligamästare. Det blir ju parodi på en handbollsmatch, sa motståndartränaren i Lilleström, Stian Bjermeland.

– Det är en skandal. Det här strider mot alla principer vi har i norsk handboll. Elverums tränare borde bli avstängd och se slutspelet från läktaren, fortsatte Fyllingentränaren Vidar Gjesdal.

Och nu får det också konsekvenser.

Portas helt

Enligt norska Østlendingen har norska handbollsförbundet, via sitt domsutvalg, föreslagit att Apelgren stängs av från all handbollsrelaterad verksamhet under en månads tid.

Under den tiden får Apelgren varken träna, leda eller kommunicera med laget och han får heller inte ens vistas i lokalerna där Elverum tränar och spelar matcher.

Även tre av spelarna som tog ett rött kort, bland annat nämnde Bliznac, ska stängas av men det straffet stannar vid två matcher.

Det är nu upp till domarkommittén att fastställa domen.

– Vi vet om detta, och har gett vårt svar till domarkommittén. Utöver det har vi inga kommentarer, säger Erik Henriksen, klubbchef i Elverum, enligt TT.