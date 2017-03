Uppdraget: Stoppa din tvillingsyster

Henrik och Joel Lundqvist, ishockey

Skrev historia den 14 december 2006, då Joel spelade för Dallas Stars. Då och där, i American Airlines Center, ställdes för första gången en målvakt mot sin tvillingbror i NHL. Henkes Rangers vann med 5–2 och Joel lyckades inte göra mål.

Sanna och Jenny Kallur, friidrott

Falu-tjejerna drev varandra till toppen och har mötts i en rad prestigefyllda lopp, både när det gäller slätt och häcklöpning. I mars 2005 vann Jenny EM-silver på 60 meter häck. Vem som blåste henne på guldet? Just det, tvillingsystern Sanna.

Marie och Kristin Hammarström, fotboll

Hur känns det att göra mål på sin tvillingsyster i allsvenskan? Bara Marie Hammarström kan svara på det. Det hände 2004, då hon spelade i Umeå och ”Krisse” i Örebro. De blågula systrarna, som spelade ett 20-tal landskamper tillsammans, möttes även under två säsonger när Marie återvänt till Örebro och Kristin gått till Göteborg.

Peter och Patrik Sundström, ishockey

De Björklöven-fostrade tvillingarna möttes vid inte mindre än 18 tillfällen i NHL, vilket är rekord. Peter spelade för New York Rangers, Washington Capitals och New Jersey Devils medan Patrik tillhörde Vancouver Canucks och New Jersey Devils.

Thomas och Andreas Ravelli, fotboll

De spelade tillsammans i Öster, IFK Göteborg och landslaget, men under en säsong var de motståndare. Året var 1988, då Andreas lämnat Växjö och skrivit på för Blåvitt. Öster, med Thomas i målet, förlorade på hemmaplan (0–1) men fixade oavgjort (1–1) borta. Tvillingarna Ravelli möttes på nytt 1997, då Thomas spelade sin sista säsong för Blåvitt och Andreas tränade Öster.