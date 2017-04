Rasade om tveksamt mål: ”Tråkigt”

Arkivbild Foto: LINE SKAUGRUD LANDEVIK / BILDBYRÅN

Storfavoriten Iksu vann andra semin mot Pixbo med 4-2.

Men efterspelet handlade om det omdiskuterade 2-1-målet.

– Så jäkla tråkigt, säger Pixbos tränare Jonas Eliasson till TV4 Sport.

Det var i början av den andra perioden som Iksu tog ledningen mot Pixbo med 2-1 – men målet blev rejält omdiskuterat.

Målburen var nämligen flyttad när Emelie Wibron brottade sig in på mål och vallade in bollen via Pixbobacken Laura Manninen, och frågan var om bollen var innanför stolpmarkeringarna när den passerade mållinjen.

– Jag hävdar att det är inte är mål. Målburen är ur sin position och bollen är precis vid stolpen, säger TV4 Sport-experten Patrik Åman.

Pixbo-tränaren Jonas Eliasson hade samma analys och var otroligt besviken över att målet godkändes:

”Sitter i bakhuvudet”

– Målet är flyttat ett par decimeter och bollen går in vid hörnet. Det är surt alltså. Så jäkla tråkigt, säger han till TV4 Sport.

– Jag tycker att vi jobbar bra, men vi möter ett skickligt lag med otroligt bra spelare. Det är tungt att få det där 2-1-målet mot oss, det sitter i bakhuvudet, det var ett viktigt mål.

Eliasson delade också ut en känga till domarna:

– Jag kokar. Domarna är likbleka och skiter i det. Efter första perioden sa de åt oss att sluta springa så mycket för de hängde inte med. Sedan är det inte de som gör att vi förlorar, det är vi som inte levererar.

En vinst från final

Iksu vann till slut med 4-2 och det innebär att Umeålaget, som vann grundserien i stor stil, leder med 2-0 i matcher och bara är en vinst från SM-final.

Samtidigt är regerande mästarinnorna Pixbo bara en förlust från att åka ut i semifinalen.

– Jag känner mig enormt revanschsugen. Vi ska inte åka upp till Umeå och lägga oss, det är alltid svårt att låsa en matchserie och vi ska göra allt vi kan där uppe, säger Eliasson.