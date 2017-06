Andrea Dovizioso vann i Italien - trots kräksjuka

Andrea Dovizioso vann i Italien - trots kräksjuka Foto: Antonio Calanni / TT / NTB Scanpix

Han kräktes på natten, klarade knappt av att köra uppvärmningen men inte ens tolv timmar senare hade Andrea Dovizioso vunnit Italiens GP.

Med en Ducati.

– Jag bara grät, att få stå högst upp på prispallen med en Ducati, här. Det är verkligen något speciellt, säger han.

Italiensk på två av tre pallplatser - medan VM-ledaren Viniales var tvåa och utökade ledningen i mästerskapet. Foto: TIZIANA FABI / AFP

Den stora snackisen inför Italiens VM-deltävling i motoGP var om Valentino Rossi var stark nog för att köra loppet. För tio dagar sedan kraschade storstjärnan när han tränade motocross och han fick tillbringa en natt på sjukhus.

Men han hann återhämta sig och han körde in som tvåa i kvalet - men racet blev för mycket för hans kropp.

– Jag visste att loppet skulle bli svårare än vad det brukar vara, jag körde bra och jag hade inte alls ont, men jag fick kämpa och jag visste att 23 varv skulle vara väldigt långt. Min start var perfekt och jag tog ledningen, men jag fick ingn lucka ner till de andra och till slut försökte jag bara hålla mig kvar i den gruppen, men saknade kraften, säger Valentino Rossi som gick i mål som fyra.

– Jag hade gärna tagit en pallplats, men jag klarade inte av det. Jag är besviken över att jag inte står på pallen här på Mugello, men om man tänker tillbaka på hur veckan har sett ut har det varit en positiv helg. Att jag är här och kunde köra för så många fans är en present bara det.

Andrea Dovizioso vann i Italien

Framför honom tog Andrea Dovizioso karriärens tredje seger, hans första när det inte varit regn. VM-ledaren Maverick Vinales var tvåa och Danilo Petrucci tog karriärens andra pallplats.

Segraren, Dovizioso, var väldigt överraskad över att han lyckades vinna på hemmaplan. Han vaknade med en matförgiftning natten till söndag och trodde inte att han ens skulle klara av att köra tävlingen.

– Det var en märklig dag och det märkligaste var vinsten, men det var också märkligt att vakna klockan 04.00 och vara sjuk, säger han och förklarar därför varför han inte satte någon tid under uppvärmningen.

– Jag hade ingen kraft. Därför kunde jag knappt köra.

Men trots magsjukan hade han förberett sig bra.

– Farten var bra redan under den första träningen och under den fjärde insåg ag att vi hade chansen att kämpa om segern.

Han är den första italienaren som vunnit Italiens GP på en Ducati och den andra föraren efter Casey Stoner (2009) som vunnit tävlingen åt Ducati. Han ligger nu tvåa i VM 26 poäng efter Vinales.