”Det är värsta drogen – värre än heroin”

Jonnie Lindberg har fastnat för dragracing

Efter två mästartitlar fortsätter Jonnie ­Lindberg att göra succé.

I 520 km/timmen.

– Dragracing är den ­värsta drogen som finns. Det finns inget bot, det är värre än heroin, säger han.

– Jag är fast för livet.

Han var en pionjär redan när han bestämde sig för att ta sin satsning från ­Europa till USA.

Då hade ingen europé vunnit det amerikanska mästerskapet NHRA, men Jonnie ­Lindberg vann ­klassen Top ­Alcohol Funny Car två ­säsonger i rad. Direkt efter den andra ­titeln tog han ­licens för den tyngre ­klassen Nitro Funny Car och innan årets ­säsong startade hade han en styrning.

”Tänker efteråt”

– Det går så otroligt mycket snabbare och är betydligt mer effekt. Nu kör jag 280 miles per hour på 200 m, i fjol körde jag 272 mph på 400 meter, berättar han.

– Det är 10 mph snabbare på halva sträckan. Jag har 7 000 hästkrafter bakom mig. Den bilen jag kör nu är den snabbast ­accelererande på jordklotet, inte ens ett stridsplan accelererar så snabbt. Det är fem gånger så många ­G-krafter som om du åker berg och dal­bana eller fritt fall. Det är häftigt.

Han kör i 520 km/­timmen och ett lopp är över på 400 meter – eller 3,9 sekunder. Varje rörelse sitter i rygg­märgen, en tanke och ­loppet är för­lorat.

– Tänker jag är det för sent. Jag kan tänka ­efteråt, men under loppet måste allt gå auto­matiskt. Det finns ingenting som är så ­extremt. Det krävs ett otroligt teamarbete för att all teknik ska fungera, är det en liten misständning i motorn så exploderar den och där sitter jag...

Han har inlett säsongen strålande, under de två ­tävlingar som han har kört har han ­tagit sig till final i båda. Det har ingen annan nykomling ­lyckats med ­tidigare.

– Det är bra, men jag är ­inte nöjd. Jag man vill ju vinna, säger Lindberg.

– Jag hoppas att det blir tredje gången gillt i helgen, det vore en dröm. Då skulle jag skriva historia. Det är inte ens någon ­europé som kört i klassen och ingen ­nykomling som vunnit.

”Full fokus”

Han tävlar tre helger i rad med målsättningen att vara bland de främsta i september då resultaten hos de tio bästa förarna nollställs och de gör upp om mästerskapstiteln.

– Det är full fokus med en heltidssatsning mot toppen, säger Jonnie Lindberg .

– Målet är att köra en hel serie nästa år. Jag är här för att vinna.

FAKTA Världens snabbaste motorsport ► Dragracing är världens snabbaste motorsport och förarna möts sida vid sida i rena utslagningsheat. ► En bana är strax över 400 meter lång, tjejer och killar tävlar mot varandra och högst rankas NHRA, det amerikanska mästerskapet där Jonnie Lindberg kör. Där kvalar man först för att sedan delas in i ett elimineringsschema, där segraren går vidare till nästa omgång. Läs mer

POLE POSITION

1 Sebastian Vettel

► Den tidigare F1-mästaren har vaknat till liv i sin Ferrari. Två segrar på tre lopp.

2 Jonnie Lindberg

► Dragracingföraren fortsätter att köra in historiska resultat i USA. Som ­rookie har han tagit sin till final i den tyngsta klassen i de amerikanska ­mästerskapen. Det har ingen annan klarat tidigare.

3 Mattias Ekström

► Han leder VM i rallycross inför helgens deltävling i Portugal. Den körs dock på en ­bana där konkurrenterna från VW, Petter ­Solberg och Johan Kristoffersson , vunnit samtliga deltävlingar de senaste tre åren.

4 Joel Eriksson

► Efter den första EM-deltävlingen i Formel 3 leder svensken mästerskapet. Han inledde strålande på Silverstone.

5 Marc Marquez

► I helgen körs MotoGP i Austin och där är den regerande världsmästaren obesegrad sedan premiären 2013, men i år har han haft en medioker inledning på säsongen. Kan ­någon stoppa hans svit?

6 Felix Rosenqvist

► Han kör Formula E och är många svenskars förarfavorit. I helgen debuterar han i japanska Super Formula där du hittar resultaten på Sportbladet Motor på ­Facebook.

7 Chase Carey

► Han är vd för F1:s nya ägare och han prioriterar en sak – ett F1-lopp i New York.

8 Oliver Solberg

► Han gör helgens mest spännande debut. 15-åringen har lånat pappa ­Petters VM-bil från 2016 och kör RallyXNordic i helgen. Han möter ­förare som Thomas Bryntesson , Alexander Hvaal och Peter Hedström .

9 Edward Sandström

► Han har lämnat Audi för Mercedes för att jaga ­segern i GT-mästerskapet ­Blancpain Endurance ­Series som startar på Monza i helgen. Även Jimmy ­Eriksson finns med i samma team, HTP ­Motorsport.

10 Robert Kubica

► Den före detta F1-föraren skadade sig svårt under en rallyolycka 2011 och har inte kommit tillbaka till F1, men nu har han testat för GP3.

