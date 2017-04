Jättetalangerna nu med i a-landslaget

Träningsgrupp 1 damer

Ebba Andersson, Sollefteå skidor IF

Anna Dyvik, Falun-Borlänge SK

Hanna Falk, Ulricehamns IF

Anna Haag, Anna&Emil Sportklubb

Sofia Henriksson, Piteå elit

Ida Ingemarsdotter, Åsarna IK

Stina Nilsson, IFK Mora SK

Jonna Sundling, IFK Umeå

Linn Sömskar, IFK Umeå

Emma Wikén, Åsarna IK

Träningsgrupp 1 herrar

Teodor Peterson, IFK Umeå

Oskar Svensson, Falun-Borlänge SK

Emil Jönsson, Anna&Emil sportklubb

Marcus Hellner, Gellivare skidallians

Calle Halfvarsson, Sågmyra SK

Jens Burman, Åsarna IK

Daniel Rickardsson, Hudiksvalls IF

Viktor Thorn, Ulricehamns IF

Axel Ekström, Garphyttans IF

Karl-Johan Westberg, Borås SK.

Träningsgrupp 2 damer

Jennie Öberg, Piteå elit

Maria Nordström, Ulricehamns IF

Evelina Settlin, Hudiksvalls IF

Maja Dahlqvist, Falun-Borlänge SK

Elin Molin, Åsarna IK

Träningsgrupp 2 herrar

Simon Persson, IFK Umeå

Simon Andersson, Falun-Borlänge SK

Gustav Eriksson, Falun-Borlänge SK

Simon Lagesson, Åsarna IK

Erik Silfver, IFK Umeå

Karl-Johan Dyvik, Falun-Borlänge SK