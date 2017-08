”Tror de är så jävla duktiga hela tiden”

Foto: C MORE

Förlust i bottenmötet mot Indianerna – då sågar Piraternas lagledare sina åkare.

– Det är bedrövligt på sina håll, säger Stefan Andersson Skill i C More.

– Jag måste höja mig, säger åkaren Niels-Kristian Iversen.

Piraterna hade en blytung kväll och åkare som Peter Kildemand och Niels-Kristian Iversen fick det inte alls att stämma.

Efter tio heat låg man under med åtta poäng och då brast det totalt för lagledaren Stefan Andersson Skill som riktade kritik mot nästan allt och alla i sitt egna lag.

– Jag tycker vi har ett mycket bättre lag än vad de (åkarna) presterar på banan. Jag är ganska frustrerad om jag ska vara ärlig. Jag ska väl inte ta till för hårda ord men det är nästintill bedrövligt på sina håll. Hur världsförare och världsmekaniker inte kan hitta mer rätt på banan ... det är konstigt, säger han i C More.

”Gått bort sig totalt”

Han tycker att problemen har funnits länge.

– Det här är något vi har sett genomgående. Många av de här förarna har gått bort sig totalt på hemmaplan och bortaplan. Och i den här matchen, om vi pratar om de här viktiga heat sex, sju och åtta – vad händer där? Vi förlorar 1-5 på bana ett och tre. Jag vet inte, jag kan inte ligga på dem mer än jag gör. När du jobbar med yngre killar så får du mer respons och gensvar. Här är de så jävla duktiga hela tiden och tror att de vet och kan allt men det är tydligt att de inte kan så pass mycket som de tror, så är det, säger lagledaren – och lämnar intervjun med C More.

Piraterna förlorade matchen med 42–28 och efteråt erkänner en av åkarna, Niels-Kristian Iversen, att han inte kommer upp i nivå.

– Jag är besviken över min insats i kväll. Jag måste bita ihop och börja åka bättre. Om jag bara kör in tre poäng så blir det svårt för oss att vinna matcher, säger han i C More.

Rospiggarna, Piraterna och Indianerna slåss i botten på nio poäng vardera.

Elit Vetlanda leder nu tabellen på 24 poäng efter att ha slagit Rospiggarna med 61–28. Masarna slog Dackarna med 55–35 och befäster därmed sin position som tvåa. Smederna slog Lejonen med 47–43.

Två matcher återstår i grundserien.