Solomon klarade VM-kvalgränsen

Foto: Bildbyrån

Knappt en månad till friidrotts-VM i London.

Då klarade Napoleon Solomon, 23, kvalgränsen på 3000 meter hinder när han sprang in på 8.28,86 – nytt personligt rekord och den bästa svenska tiden på sju år.

– Han är ingen som jag har tänkt på när jag började planera VM, så det är spännande, säger förbundskaptenen Karin Torneklint.

Svenskarna fortsätter att kvalificera sig för årets stora friidrottstävling – VM i London i augusti.

Senast ut?

Napoleon Solomon.

Den 23-årige löparen sprang in som trea på 3000 meter hinder på en tävling i belgiska Kortrijk på lördagskvällen, på tiden 8.28,86.

Sjätte genom tiderna

VM-kvalgränsen ligger på 8.32 blankt.

– Jätteroligt. Napoleon är ingen som jag har jag tänkt på när jag började planera VM, men det är lite så friidrott är, det finns många därute. Det är spännande, säger förbundskaptenen Karin Torneklint.

Hur mycket vet du om honom?

– Inte så jättemycket. Han har varit med på några landskamper, men inte på några mästerskap vad jag vet. Vi har inte haft jättemycket kontakt. Men som sagt, det känns spännande.

Är han given i VM-truppen nu?

– Jag ger inga klara besked så här på telefon, men de flesta som kvalar in under sommaren är principiellt ganska givna. Men jag måste tänka på fler som kan komma att kvala in, säger Torneklint, och nämner Emil Blomberg som hade regerande svenskt årsbästa fram tills på lördagen (8.32,27).

– Han har sprungit fort, var inte många hundradelar ifrån VM-kvalgränsen.

LÄS OCKSÅ Talangen efter mardrömsdygnen: ”Nu vill jag bara sova”

”Droppar in här och där”

Lördagens tid innebär att Solomon, som bland annat tog SM-guld på distansen 2013, förbättrar sitt tidigare personliga rekord med nästan åtta sekunder och att han nu är sjätte snabbaste svensk på distansen genom tiderna.

Faktum är att ingen svensk har sprungit snabbare på sju år, då Mustafa Mohamed drog till med 8.22,98 2010.

Den 23 juli är sista dagen att kvala in till VM.

– Det känns bra med truppen. Det droppar in folk här och där och några ligger väldigt nära. Men jag tror vi kommer att vara klara med truppen först den 26:e, säger Torneklint.

Norske supertalangen Jakob Ingebrigtsen, 16, vann lördagens lopp på 8.26,81.

⁠ Alla VM-klara svenskar hittas HÄR.

⁠ VM avgörs den 4–13 augusti.

LÄS OCKSÅ Åtta nya namn i svenska VM-truppen