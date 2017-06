”Den filmen är mitt första minne från motorsporten”

▪ Var: I Le Mans, Frankrike.

▪ Mål: Att köra så många varv som möjligt på banan under loppets 24 timmar.

▪ Start: Kl 16.00 den 17 juni. Målgång ett dygn senare.

▪ Klasser: LMP1 (9 bilar) , LMP2 ( 25 bilar), GTE-Pro ( 13 bilar), GTE-AM ( 16 bilar).

▪ Publik: Över 250 000 människor besöker tävlingen varje år. 2015 var det 263 000 fans på plats.

▪ Historia: Tävlingen har körts sedan 1923 och då var ett varv på banan 17,3 km. Sedan 1930-talet är ett varv 13 880 meter och det körs delvis på landsväg. Flera förare har förlorat livet under tävlingen, den värsta olyckan inträffade 1955 när fransmannen Pierre Levegh (Mercedes) kolliderade med Lance Macklin på start/målrakan och bildelar flög upp på läktaren. Totalt 84 människor omkom och den olyckan var en av anledningarna till att Mercedes lämnade all motorsport för att och koncentrera sig på serietillverkning. Den tyska tillverkaren återupptog inte satsningen på banracing förrän under 1980-talet.

▪ Stora segrare: Le Mans 24-timmarslopp räknas tillsammans med Indy 500 och Monacos GP som motorsportens kungakrona. En förare har vunnit alla tre, Graham Hill, Storbritannien. Han vann dessutom två VM-titlar i F1. Juan Pablo Montoya, Colombia, är den enda aktiva föraren som vunnit två av tre, han saknar en titel i Le Mans.

▪ SVENSKA SEGRARE:

I LMP1 (kungaklassen) har två svenskar vunnit loppet. Stefan ”Lill-Lövis” Johansson med Joest Racing och Porsche 1997 och Stanley Dickens med Sauber Motorsport och Mercedes 1989

▪ SVENSKA DELTAGARE 2017: LMP2: Felix Rosenqvist och Henrik Hedman. GTE-Am: Niclas Jönsson.