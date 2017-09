Strömberg seglar ett fjärde Ocean Race

Den kommande upplagan av havskappseglingen Ocean Race startar i Alicante den 22 oktober. Därefter seglar man vidare till Lissabon, Kapstaden, Melbourne, Hongkong, Guangzhou, Hongkong, Auckland, Itajaí (Brasilien), Newport USA), Cardiff, Göteborg och har slutmålet i Haag i slutet av juni.

Sju team ställer upp: Akzo Nobel, Dongfeng, Mapfre, Vestas, Sun Hung Kai/Scallywag, Turn the tide on plastic, Brunel.

Tävlingen har seglats tolv gånger tidigare. Den första upplagan, under namnet Whitbread, gick 1973–1974.

Två svenska båtar har vunnit tävlingen: EF Language 1998 och Ericsson 4 2009.